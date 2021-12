Blancpain Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours: il nuovo segnatempo

L'orologio da immersione Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours suggella il connubio fra la grande complicazione e le alte prestazioni.

Blancpain Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours: introdotto nel 2007 in occasione del lancio della collezione Fifty Fathoms contemporanea, il modello Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours è la simbiosi fra la competenza di Blancpain in materia di orologi da

immersione e il suo know-how in termini di complicazioni orologiere.

Ampiamente collaudato per oltre un decennio, s’impone come il segnatempo di tutti i superlativi, che consente di ammirare la bellezza del meccanismo del tourbillon nascosto nelle sue profondità. Le due nuove versioni di questo prestigioso orologio da immersione danno ampio spazio a questa grande complicazione attraverso un quadrante blu puro dotato di una finizione soleil.

Blancpain Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours: caratteristiche

Il tourbillon, detto «volante» perchè privo del ponte superiore per trainare la sua gabbia, sembra fluttuare in una grande apertura rotonda a ore 12. La complessità tecnica di questa costruzione orologiera contrasta con lo stile sportivo degli indici, delle lancette e della lunetta. Quest’ultima rimane un elemento chiave dell’orologio, con il suo rilievo dentellato per migliorare la maneggevolezza, il suo sistema di rotazione unidirezionale e l’inserto in vetro zaffiro antigraffio, leggermente bombato.

Del diametro di 45 mm, la cassa di questo nuovo Fifty Fathoms è declinata in due materiali: il titanio di grado 23 e l’oro rosso, ambedue satinati. Il titanio, una scelta audace per una grande complicazione, si distingue per la sua leggerezza oltre che per la sua resistenza agli urti, alla pressione e alla corrosione. L’oro rosso dal canto suo offre uno scrigno più convenzionale al tourbillon e si afferma per la sua nobiltà senza tempo.

Impermeabile fino a 30 bar (300 metri), il Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours racchiude il movimento a carica automatica 25C. Questo presenta delle finizioni degne della più grande tradizione orologiera, come il côtes de Genève e il perlage. La sua massa oscillante in oro è satinata e traforata per offrire la più ampia vista sul movimento.

Il segnatempo in titanio è proposto con un cinturino in tela-vela o in Nato blu oppure con un braccialetto in titanio. L’orologio in oro rosso è disponibile con un cinturino in tela-vela o in Nato blu. Per i due modelli, il cinturino in tela-vela può essere abbinato a piacere con una boucle ad ardiglione o déployante.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.