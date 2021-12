Daniel Wellington smartwatch case Switch: il connubio tra tecnologia e stile

La custodia elegante per il tuo smartwatch.

Daniel Wellington, marchio di orologi e accessori di fama mondiale, fa il suo ingresso nel mondo degli smartwatch con il lancio della smartwatch case Switch. La smartwatch case Switch si prefigge di introdurre un design senza tempo ed elegante nel settore degli smartwatch.

È compatibile con Apple Watch serie 4, 5, 6 e SE e disponibile nelle misure 40 e 44 mm, disponibile con una cassa totalmente nera, oro rosa o in acciaio inossidabile. Facile da montare, Switch dona allo smartwatch un design raffinato che lo rende ancor più versatile, ideale per ogni riunione importante, come anche per la corsa mattutina.

Gli smartwatch hanno lasciato il segno nel mercato dell’elettronica di consumo, e ci si aspetta che il settore mostri una continua crescita anche in futuro. Tuttavia, sono molti i consumatori che esitano di fronte al design non abbastanza elegante della maggior parte degli smartwatch.

In qualità di esperti di orologeria ed eleganza senza tempo, in Daniel Wellington hanno ripreso elementi di design dell’orologio Iconic Motion e li hanno applicati all’inconfondibile smartwatch Apple. Il risultato è l’interpretazione del marchio di come una smartwatch case

dovrebbe presentarsi per appagare sia la vista che il tatto.

Daniel Wellington smartwatch case Switch: caratteristiche

Transizione perfetta tra la cassa e lo smartwatch, senza compromettere le funzionalità

Compatibile con Apple Watch serie 4, 5, 6 e SE in taglia 40 e 44 mm

Disponibile in nero, acciaio inossidabile o con placcatura in oro rosato

Cinturino FKM noto per le sue proprietà hi-tech, finitura di alta qualità, resistenza e leggerezza

Cinturino intercambiabile

