Un’edizione limitata che sfida i limiti di tecnica e design.

Eberhard Alfa Romeo Giulia GTA Chrono 4 Geant: sono ormai passati oltre cinquant’anni dal lontano 1965, anno in cui Alfa Romeo superava le regole del passato per dar vita ad un’auto destinata a diventare leggenda, la Giulia GTA, “Gran Turismo Alleggerita”, nata presso il Centro Sperimentale Autodelta di Balocco.

In quel periodo, a La Chaux-de-Fonds, un altro paesino situato molto più a nord sulle Alpi Svizzere, Eberhard & Co. sfidava i limiti dell’orologeria classica con innovazioni che annullavano gli effetti negativi della magnetizzazione o consentivano di indossare un orologio meccanico fino a 300 metri sott’acqua.

Alfa Romeo donò alla sua Giulia GTA quanto di meglio fosse allora disponibile in termine di materiali, aerodinamica e assetto, con l’obiettivo di dominare nel mondo delle competizioni sportive e sul mercato automobilistico dell’epoca. Ci riuscì, alleggerendo la nuova Gran Turismo grazie all’utilizzo di materiali inediti, (come l’alluminio e il magnesio), impegnando i celebrati designer italiani nella ricerca della massima aerodinamicità, sviluppando un motore che faceva sognare. Risultati di uno spirito sportivo che ritroviamo intatto ancora oggi, dopo 111 anni dalla fondazione del Marchio.

Eberhard Alfa Romeo Giulia GTA Chrono 4 Geant: caratteristiche

Anche Eberhard & Co. ha percorso un lungo cammino, iniziato nel 1887, sempre alla ricerca di innovazioni orologiere che la rendessero unica. Una pietra miliare di questo percorso fu la realizzazione di Chrono 4, l’unico cronografo al mondo che, grazie ad un brevetto esclusivo, vanta quattro contatori allineati per una lettura del tempo logica ed intuitiva.

Non è un caso se oggi queste due grandi aziende si uniscono nuovamente per celebrare insieme la nuova Giulia GTA, degna erede della sua prestigiosa antenata, proprio grazie ad un’edizione limitata di Chrono 4 Géant, la versione di dimensioni più generose del mitico cronografo Eberhard & Co.

Solo 500 auto sono destinate a chi ha fatto di Alfa Romeo Giulia GTA il proprio punto di riferimento automobilistico. In esclusiva per questo gruppo di appassionati, Eberhard & Co. ha realizzato un cronografo con cassa in titanio, lo stesso metallo utilizzato per il sistema di scarico Akrapovič installato sulla Giulia GTA, riservato ai possessori di questo gioiello di ingegneria automobilistica.

Il modello Chrono 4 Géant con diverse versioni di quadrante personalizzate GTA o GTAm, è infatti una limited edition fino a un massimo di 500 esemplari destinata ai proprietari Alfa, privilegio a coronamento del concetto di “Experience Package” che il Biscione ha voluto loro dedicare. Un’esperienza unica, per chi desidera vivere appieno questa leggenda fatta di creatività, coraggio e dedizione.

