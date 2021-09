Eberhard & Co. cronografo Zagor: l’orologio in edizione limitata

Dall’incontro tra Sergio Bonelli Editore e Eberhard & Co. nasce l’esclusivo segnatempo Limited Edition dedicato a Zagor.

Eberhard & Co. cronografo Zagor: Sergio Bonelli Editore, storica Casa editrice di fumetti, ed Eberhard & Co., azienda di alta orologeria svizzera, festeggiano i sessant’anni dello Spirito con la Scure, mitico personaggio creato nel 1961 dalla penna di Guido Nolitta (alias Sergio Bonelli) con un’edizione esclusiva e limitata del cronografo di Zagor.

L’alta orologeria svizzera incontra il mito di Zagor: un oggetto unico che fonde l’originalità del segno dell’eroe dell’avventura con gli elevati standard qualitativi di un segnatempo di lusso a tiratura limitata, in soli 120 pezzi numerati.

Un evento raccontato con trasporto dalle parole dell’Amministratore Delegato di Eberhard Italia, Mario Peserico: “Abbiamo voluto fortemente intraprendere una partnership con Sergio Bonelli Editore perché è una casa editrice italiana con una storia importante, nata dalla penna geniale di un creativo, che ha ideato eroi a fumetti famosi in tutto il mondo. Riconosciamo i valori positivi di un personaggio come Zagor, che si batte per mantenere la pace, schierato a difesa dei deboli, denotato dalla forza messa a servizio del bene, dal desiderio di giustizia e l’altruismo. Un eroe che festeggia un anniversario importante nel 2021, che ha aumentato la sua riconoscibilità e il suo pubblico in tutti questi anni ed è oggetto di passione e collezionismo. Anche la nostra Maison, fondata nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, ha un passato di grande rilievo scandito da modelli che ancora oggi mantengono un fascino inalterato e ha inoltre saputo proporre orologi iconici con riedizioni moderne dal sapore vintage. Grazie a Zagor approcceremo il mondo degli appassionati dei fumetti, ed in particolare degli “zagoriani”, sempre attenti alle novità legate ai propri personaggi preferiti.”

E dal Direttore Generale di Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli: “L’orologio da polso Limited Edition di Zagor è una sorpresa tanto preziosa quanto inaspettata. Qui nei corridoi di Via Buonarroti 38 abbiamo atteso con trepidazione l’arrivo del 2021, un anno che porta con sé tanti importanti anniversari legati alla Casa editrice. A partire da quello della sua fondazione, ottant’anni fa, a opera di mio nonno Gianluigi Bonelli, che successivamente passò il testimone prima a mia nonna Tea e quindi a mio padre, Sergio. Una storia imprenditoriale fatta di tante emozioni, legate alle avventure dei nostri personaggi, tra cui Zagor, nato dalla fantasia di mio padre e dal pennello di Gallieno Ferri: un eroe che nello scorso mese di giugno ha tagliato il prestigioso traguardo dei sessant’anni di presenza in edicola. Tra le numerose iniziative celebrative previste per l’occasione, si inserisce un prodotto prestigioso ed esclusivo come quello proposto con sincero entusiasmo da Eberhard. Un orologio da polso dello Spirito con la Scure in edizione limitata, un oggetto figlio dell’alta artigianalità svizzera e del Fumetto.”

Eberhard & Co. cronografo Zagor: caratteristiche

Il cronografo monta il movimento di manifattura Cal. ETA 7750, cronografo meccanico a carica automatica, con contatore 30 minuti, 12 ore e secondi continui, data a ore 4. La cassa è in acciaio con il fondo con finiture lucide e satinate, personalizzato con la scure di Zagor incisa (tomahawk), inserita in un cerchio a richiamo del simbolo dell’eroe. Impermeabile fino a 50 MT e vetro zaffiro convesso con trattamento anti-riflesso su superficie interna.

