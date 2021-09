G-Shock Daily Paper: l’esclusivo orologio in edizione limitata

Daily Paper muove i suoi primi passi nell’orologeria e collabora con il brand giapponese alla creazione di un design unico ispirato all’iconico modello del 1983.

G-Shock Daily Paper: il brand di Amsterdam ha collaborato con il pioniere giapponese alla creazione di un design unico ispirato all’iconico modello del 1983. Dalla passione comune per la creatività di Daily Paper e G-Shock nasce un oggetto straordinario pervaso dal DNA dei due brand.

L’innovativo G-Shock, primo del suo genere nel settore, è in grado di affrontare le condizioni più difficili e gli sport più estremi. Lanciato agli inizi degli anni ’80, questo innovativo orologio è diventato un oggetto iconico nel corso del decennio successivo.

Partendo da diversi simboli di brand di ispirazione retrò, tutti riuniti in un solo prodotto, questa collaborazione celebra Daily Paper e G-Shock nelle rispettive tradizioni. Affondando le loro robuste radici negli anni ’90, pongono in primo piano un amore condiviso per la musica, l’arte e la street culture.

G-Shock Daily Paper: caratteristiche

L’orologio digitale G-Shock Daily Paper fonde il DNA dei due brand e si ispira all’intramontabile modello DW-5600. Questa versione in edizione limitata si distingue per l’usabilità universale tipica di G-Shock e caratteristiche fondamentali come la resistenza agli urti, l’impermeabilità fino a 200 metri e un display LCD resistente ai graffi che lo rendono il compagno perfetto per le avventure urbane più varie.

L’effetto visivo e tattile dell’orologio riprende la linea con monogramma di Daily Paper per la primavera estate 2021. Una riproduzione delle iniziali di Daily Paper, la stampa monogramma, decora il cinturino e il quadrante. Il logo del brand è inciso sopra il display ed è visibile anche con la retroilluminazione EL attiva. Il logo con lo scudo filigranato è visibile anche sul fondello.

Secondo la descrizione ufficiale, l’edizione limitata DW-5600DAILY21-1ER è disponibile in uno speciale packaging che dà risalto alle caratteristiche principali dei due brand.

La campagna è incentrata su una pubblicità Casio ispirata agli anni ’90 reinterpretata attraverso la lente di Daily Paper. La campagna, che racconta una storia che parla di tempo e cultura, è ricca di immagini panafricane. Sagome scure si contrappongono alla luce e a sfondi minimalisti, mentre un’atmosfera classica ispirata al passato e immagini enormi, molto diffuse negli anni ’90, mettono ancora più in risalto l’estetica retrò.

