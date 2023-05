Porsche Design Chronograph 718 Spyder RS è il segnatempo realizzato in esclusiva per i nuovi proprietari delle nuove 718 Spyder RS e 718 Spyder RS con pacchetto Weissach. Entrambe le vetture sono sinonimo di un’esperienza di guida senza limiti, su percorsi di montagna impegnativi e tortuose strade costiere. Ogni orologio viene realizzato a mano con estrema precisione nella manifattura orologiera di Porsche a Soletta in Svizzera.

Porsche Design Chronograph 718 Spyder RS: caratteristiche

La 718 Spyder RS si distingue per la sua silhouette piatta e le sue caratteristiche aerodinamiche. Il motore centrale a sei cilindri, il telaio GT collaudato in gara e la struttura leggera, assicurano la massima agilità. Il cronografo abbinato, allo stesso modo, è progettato per le prestazioni e, grazie alla leggera cassa in titanio, non pesa un grammo di troppo.

Inoltre, così come la sua versione motorizzata, può essere personalizzato. La cassa è disponibile in titanio naturale o nero, con lunetta abbinata alla versione scelta, ed è disponibile con scala tachimetrica o indicazione dei minuti. Il configuratore degli orologi Porsche Design offre tutti i colori Spyder RS, standard, metallici e speciali abbinati alla lunetta intorno al quadrante, nonché 114 colori aggiuntivi a scelta

(“Paint to Sample”), compresi numerosi colori storici Porsche.

Il vetro zaffiro a sette strati, antigraffio e antiriflesso su entrambi i lati, garantisce una leggibilità ottimale su ogni emozionante curva della strada. Il quadrante “RS” in carbonio e il quadrante “GT” nero danno un ulteriore tocco di sportività, mentre gli indici bianchi delle ore e dei minuti, realizzati in ceramica luminosa SuperLumiNova, creano un contrasto sportivo.

I contatori sono ornati dalla scritta “Flyback” e da una “M” e una “H” – per i minuti e le ore – in “Racing Yellow”. Le lancette in versione Performance (bianco), Essence (nero) o GT (giallo) intensificano il fascino delle corse a ogni secondo. L’indicatore meccanico dell’ingranaggio a ore 9 sottolinea le origini del motorsport della 718 Spyder RS con il disegno della bandiera a scacchi bianca e nera e la scritta dinamica “Spyder RS”.

Sul retro, il Chronograph 718 Spyder RS, presenta una massa oscillante che riprende l’aspetto del cerchione della Spyder RS. La parte posteriore della vettura, con pacchetto Weissach, è coronata da un rotore che riprende l’aspetto del cerchione in lega leggera di magnesio. Al centro di entrambi i rotori – disponibili rispettivamente nei colori Brilliant Silver, Aluminum (finitura satinata), Dark Silver, Neodyme, Indigo Blue, and Black – si trova il logo “RS” in Brilliant Silver.

Per una maggiore originalità è possibile selezionare, nel configuratore dell’orologio, ulteriori colori della massa oscillante specifica per ogni modello. Anche il fondello del cronografo può essere personalizzato con l’incisione di un testo fino a 12 caratteri, ad esempio il numero identificativo del veicolo (VIN) della roadster abbinata.

Il calibro Porsche Design certificato WERK 01.200 è racchiuso dal fondello in vetro titanio sabbiato nel colore della cassa. Il movimento è dotato inoltre di una funzione flyback che combina avvio, arresto e azzeramento in un’unica azione.

Il cinturino in dotazione, realizzato della stessa pelle morbida nera del veicolo, è in Race-Tex nero con la scritta “Spyder RS” in rilievo, in corrispondenza delle ore 6 e accentua lo stretto legame con essa. Le impunture a contrasto sono disponibili come Carmine Red (rosso carminio) o Artic Gray (grigio artico). Su richiesta, è possibile dotare il cronografo con bracciali in metallo di alta qualità realizzati in titanio

come la fibbia. Tutti i cinturini possiedono un meccanismo di cambio rapido e una chiusura pieghevole con pulsanti in tinta con la cassa.

