H. Moser & Cie Heritage Dual Tim: l’orologio dallo spirito avventuriero

Un orologio dallo spirito avventuriero: il modello Heritage Dual Tim di H. Moser & Cie.

H. Moser & Cie Heritage Dual Tim è dotato di un temperamento di acciaio e un’estetica audace, il segnatempo vanta una rotondità dagli accenti classici, ispirata agli orologi da taschino Moser così come ai modelli di inizio ventesimo secolo esposti al museo Moser di Schaffausen.

H. Moser & Cie Heritage Dual Tim: caratteristiche

La cassa in acciaio presenta anse rastremate e una corona grande zigrinata. Oltre a rendere più dinamico l’apparente classicismo, il quadrante Burgundy fumé aggiunge un tocco colorato inedito, sfoggiando il logo del marchio realizzato in smalto trasparente, proprio come una firma segreta.

La minuteria tradizionale chemin de fer si adorna di bianco per un risultato contrastante e moderno; le lancette, a forma di spada, sono impreziosite con Super-LumiNova mentre le cifre tridimensionali applicate, decisamente importanti, sono realizzate in Globolight, un materiale innovativo a base di ceramica che può adottare tutte le forme e i colori, contenente Super-LumiNova. Un bracciale in kudu grigio, dall’aspetto grezzo, enfatizza questa creazione rafforzando lo spirito avventuriero.

H. Moser & Cie Heritage Dual Tim: calibro

Nel cuore del modello Heritage Dual Time batte il nuovo calibro HMC 809 a carica automatica. Questo movimento è dotato della funzione Dual Time, grazie al modulo sviluppato interamente da H. Moser & Cie. sul suo calibro automatico di manifattura. La lancetta di colore grigio indica il secondo fuso orario e può essere nascosta dietro la lancetta principale delle ore quando non viene utilizzata, contribuendo così alla costante ricerca del minimalismo perseguito del marchio.

A ore 6, la data viene visualizzata in una finestra ben proporzionata e per comodità è legata al secondo fuso orario. Alimentando il calibro

HMC 809, che garantisce una riserva di carica di 3 giorni, la massa oscillante trasferisce l’energia verso il bariletto grazie a un sistema di carica a cricchetto bidirezionale che riduce il tempo necessario per caricare completamente l’orologio.

Tracciando impercettibilmente un legame tra tradizione e modernità, tra passato e presente, il modello Heritage Dual Time rappresenta perfettamente H. Moser & Cie.: una moderna manifattura con una storia di quasi 200 anni.

