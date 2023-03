Emirates ha svelato la nuova livrea, operativa già da domani

Emirates ha svelato la sua nuova livrea con una versione modificata della bandiera degli Emirati Arabi Uniti con un effetto artistico 3D. Questo nuovo design, secondo quanto dichiarato dalla compagnia, è stato concepito come “più dinamico e fluido” rispetto alla versione precedente.

Il primo aereo a sfoggiare il nuovo design livrea di Emirates è un Airbus A380, il cui primo volo sarà un Dubai Monaco di Baviera, domani 17 marzo con il volo EK51.

La linea aerea ha apportato significative modifiche alla livrea, incluso il rosso delle estremità alari, con il logo Emirates in arabo in bianco. Inoltre, la scritta “Emirates” in oro, in inglese e arabo, è stata resa più grande del 32,5%.

Secondo il presidente di Emirates, Tim Clark:

Stiamo cercando di mantenere la nostra livrea al passo con i tempi, ma senza abbandonare gli elementi che sono fondamentali per la nostra identità, come la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda e l’utilizzo della scrittura in arabo

Emirates ha mantenuto il suo iconico rosso sulla pancia del velivolo, introdotto nel 2005. Tuttavia, l’URL del sito web “Emirates.com” è stato eliminato dal design.

La nuova livrea sarà applicata gradualmente al resto dell’attuale flotta di Emirates, con 24 aerei, tra cui 17 Boeing 777 che dovrebbero sfoggiare la nuova livrea entro la fine del 2023. Tutti i nuovi aerei di Emirates, a partire dal primo Airbus A350 che entrerà in flotta nell’agosto 2024, saranno consegnati con questa nuova livrea.

Questa è la terza versione della livrea ufficiale di Emirates. La livrea originale, presentata con il lancio della linea aerea nel 1985, è stata aggiornata per la prima volta 14 anni dopo, con la consegna del primo Boeing 777-300 di Emirates all’Airshow di Dubai del 1999.

La livrea originale di Emirates nel 1985 è stata disegnata dalla società di design britannica Negus & Negus. Tutti i successivi colori degli aerei della compagnia aerea sono stati creati dal team di design interno. Nel corso degli anni, le numerose livree colorate e accattivanti degli aerei di Emirates hanno incluso soggetti specifici per promuovere ponsorizzazioni e per occasioni speciali come la livrea del 50° Giubileo degli Emirati Arabi Uniti e l’Expo 2020 di Dubai.

