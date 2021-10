Hamilton Khaki Field Automatic Chronograph: design militare vintage

Khaki Field Automatic Chronograph di Hamilton unisce una grande tradizione al cronometraggio di precisione.

Hamilton Khaki Field Automatic Chronograph: gli orologi Hamilton Khaki Field proseguono la storia degli innumerevoli segnatempo realizzati da Hamilton nel XX secolo per uso militare e, in particolare, di quelli forniti ai soldati statunitensi durante la Seconda guerra mondiale.

Premiati con cinque premi “E” della Marina Militare statunitense per l’eccellenza produttiva, questi orologi realizzati in tempo di guerra continuano a essere d’ispirazione per modelli apprezzati come il Khaki Field Mechanical.

Hamilton Khaki Field Automatic Chronograph: caratteristiche

L’ultima versione del Khaki Field Automatic Chronograph traduce la celebre estetica militare nel formato di un moderno cronografo. Potente e preciso, porta avanti l’impronta indelebile dello spirito grintoso della sua linea. La forma essenziale della cassa da 44 mm, le sfere in nichel con Super-LumiNova radio anticato e il design del quadrante con il caratteristico anello dei minuti in stile militare riflettono chiaramente l’influenza dei classici orologi militari di Hamilton.

Al contrario, la forma tridimensionale dei numeri e degli indici delle ore, modellata partendo da Super-LumiNova solida, è una notevole innovazione contemporanea. Alti 3,5 mm, numeri e indici garantiscono un’incredibile leggibilità giorno e notte. Le funzioni del calibro H-21 sono delineate in modo chiaro dai tre contatori nel quadrante del Khaki Field Automatic Chronograph e dalla sfera dei secondi con punta rossa.

Con un cronografo che registra tempi fino a 12 ore, potrai tenere facilmente traccia di ore, minuti e secondi durante la tua prossima avventura. All’interno, il nostro movimento cronografo automatico rappresenta il forte cuore pulsante con una riserva di carica estesa a 60 ore.

L’autentico look militare di Hamilton Khaki Field Automatic Chronograph si riflette anche nel cinturino in Nabuk verde kaki, realizzato in stile “bund”. Il doppio cinturino, originariamente indossato dai soldati per proteggere il polso dal caldo estremo, assicura una vestibilità comoda e perfetta.

