Huawei Watch GT 3 Pro: il nuovo smartwatch da 369,99 euro

Alla House of Huawei abbiamo visto in anteprima il nuovo Huawei Watch GT 3 Pro, smartphone ispirato alle supercar da 369,99 €

Al Superstudio Più di Milano abbiamo conosciuto da vicino i nuovi Huawei Watch GT 3 Pro, l’ultima generazione della serie Huawei WatchGT che viene diviso in due modelli che puntano due target diversi. Il nuovo smartwatch è disponibile nelle versioni titanio e ceramica, e gode di una user interface tutta nuova, ma anche di materiali di pregio come il vetro zaffiro, schermo ultra nitido e tante nuove “watchfaces” tra cui scegliere, alcune delle quali sviluppati insieme agli studenti dello IED di Milano.

Fino al 26 giugno 2022, Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm è in vendita sul Huawei Store a 369,99 euro nelle versioni con cinturino in fluoro elastometro nero e cinturino grigio in pelle. Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm in titanio è in promozione sempre su Huawei Store a 499,90 euro. Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm con cinturino in pelle bianca è in promozione a 499,90 euro, mentre lo stesso dispositivo con cinturino in ceramica il prezzo è di 499,90 euro. L’acquisto su Huawei Store beneficia del servizio di consegna rapida gratuita entro uno o due giorni lavorativi.

Entrambi i modelli includono in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds Lipstick, con la caratteristica forma di rossetto. L’acquisto di tutte le versioni permette di ottenere 70 euro di sconto su un Huawei Watch GT 3 Pro con il codice AHWHealth, un altro cinturino ed estensione della garanzia sul prodotto di un anno.

Huawei Watch GT 3 Pro: ispirato alle auto sportive

Huawei Watch GT 3 Pro è pensato per aiutare l’utente a mantenere uno stile di vita sano grazie alla tecnologia di monitoraggio dei dati TruSeen 5.0+, per una misurazione più accurata delle condizioni di salute sia fisica che mentale mediante l’analisi di numerosi parametri. Inoltre, il nuovo smartwatch eleva ulteriormente le abilità sportive grazie a nuove modalità di allenamento professionali, tra cui la modalità immersione in apnea fino a 30 metri e più di altri 100 sport, soddisfando tutti i tipi di allenamento. Ci sono anche dei piani di corsa personalizzati, e posizionamento GNSS Dual-Band Five-System per la localizzazione geografica.

La vocazione sportiva si nota anche nel design e nella stessa nomenclatura: Huawei Watch GT prende il nome dalle Gran Turismo, tra le prime auto sportive ad alte prestazioni che uniscono anche lo spazio interno e il design. Lo smartwatch si pone il dispositivo con le stesse qualità innovative e durature di queste automobili. La prima serie, risalente al 2018, si fece notare per la batteria che durava due settimane, guida scientifica agli esercizi e capacità di monitoraggio professionale della salute.

La nuova generazione, quindi, da una parte aggiunge funzionalità innovative, dall’altra presenta un design distintivo, in due diversi modelli: Titanium Edition e Ceramic Edition. Un’ispirazione al futurismo del XIX secolo combinato all’avanguardia moderna. Spicca il display AMOLED da 1,43 pollici in alta definizione con risoluzione 466×466, per una maggiore chiarezza rispetto al passato. La cassa in titanio è robusta e leggera, pensata per resistere nel tempo e lucidata con finitura tridimensionale. Il display è in vetro zaffiro artificiale, la cui resistenza è vicina a quella del diamante, e tutti i materiali impiegati sono in grado di percepire i minimi cambiamenti della temperatura corporea.

Grazie allo spessore ridotto di 0,5mm rispetto al GT 2 Pro, Huawei Watch GT 3 Pro è anche più comodo rispetto ai suoi predecessori.

Titanium o Ceramic?

I due modelli sono indirizzati a gusti diversi, anche se condividono la medesima tecnologia. Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition ha una corona rotante 3D tattile che rimanda agli orologi analogici, ma l’utente può ingrandire, ridurre e scorrere le diverse interfacce, regolando le impostazioni con il click e la rotazione della corona che permette di avere tutte le funzioni più importanti subito disponibili.

La Ceramic Edition, invece, si ispira all’incontro tra Oriente e Occidente ed è pensato per un perfetto equilibrio tra tech e arte. Il design è elegante grazie alla semplicità della ceramica, mentre nella lunetta in oro e argento con motivo a conchiglia e 24 disegni a onda l’ispirazione è la Nascita di Venere del pittore italiano Botticelli. Inoltre, il quadrante cambia forma con il passare delle ore. Una differenza con la Titanium Edition è il quadrante che ha un display sempre AMOLED HD con risoluzione 466×466 ma leggermente più piccolo, da 1,32 pollici.

Tecnologia al top

Huawei Watch GT 3 Pro ha delle capacità hardware e software mai viste su un modello della serie. Ha infatti sistema GNSS integrato a cinque sistemi dual-band e include cinque sistemi satellitari: GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, che coprono l’intera cassa con prestazioni anti-interferenza. L’orologio dispone di navigazione offline e Rout Back Navigation per trovare la strada. La resistenza fino a 30 metri di profondità si deve allo standard ingegneristico EN 13319, ricevuto dopo 200 cicli di test della pressione. Tra l’altro, la modalità immersione in apnea fornisce informazioni in tempo reale sull’attività e tabelle personalizzabili, aiutando l’utente come fosse un assistente personale.

Ovviamente tutto è spinto dal sistema HarmonyOS, con molte app a portata di polso per divertirsi nell’allenamento, nel gioco, nell’intrattenimento e altre situazioni. Huawei Watch GT 3 Pro ha un’autonomia di due settimane o 8 giorni in caso di utilizzo intenso per la Titanium Edition, mentre la Ceramic Edition ha un’autonomia di 7 giorni o 4 in caso di utilizzo intenso. Lo smartwatch supporta la ricarica wireless e una velocità di ricarica del 30% più rapida rispetto alla seconda generazione. Supporta inoltre le chiamate bluetooth e i comandi vocali con assistente intelligente.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!