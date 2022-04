Il marchio svizzero di orologi di lusso TAG Heuer presenta la nuova versione del suo celebre orologio connesso per il Golf, con Drive Shot Tracking e un segna pallina magnetico incorporato nel cinturino.

TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition è la più recente versione del suo orologio da golf di successo, con miglioramenti tecnici tra cui uno shot-tracker automatizzato, un software per il golf riprogettato e un segna pallina magnetico incorporato nel cinturino.

La novità arriva poco dopo il lancio della quarta generazione del Connected Watch, il TAG Heuer Connected E4, con due nuovi modelli con cassa da 42mm e 45mm, progettati per garantire la massima eleganza e performance sportiva, dando accesso all’universo sempre in crescita di TAG Heuer di esclusive attività sportive, app per il benessere e quadranti di ispirazione orologiera.

TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition: caratteristiche

Il nuovo orologio connesso per il golf presenta un sorprendente look perfetto sia sul campo da golf che nella vita di tutti i giorni. Il TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition offre anche un’interfaccia ridisegnata per facilitare il controllo delle funzioni da golf dello smartwatch, incluse mappe 2D ad alta definizione, che tracciano ostacoli e distanze per più di 40.000 campi da golf in tutto il mondo. Permette a chi lo indossa di potenziare il gioco, indipendentemente dalla propria esperienza.

Il nuovo TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition ha una fibbia di chiusura riprogettata con un segna pallina magnetico incorporato. I segna pallina sono indispensabili per tirare in buca quindi averne uno incorporato nella fibbia dell’orologio significa avere una cosa in meno da portare con sé.

Il segna pallina è pensato per sfilarsi facilmente dal polso ed è decorato con il distintivo logo TAG Heuer in colori accesi e contrastanti per migliorarne la visibilità. Il logo emerge fisicamente dalla chiusura per migliorarne la presa. Il segna pallina può essere staccato facilmente con un solo gesto e riattaccato con la stessa semplicità. Ce n’è anche uno di riserva fornito nella custodia.

Il nuovo orologio rileva automaticamente i colpi per permettere a chi lo utilizza di monitorare la propria performance sull’app, senza dover attivare la funzione manualmente. L’orologio rileva automaticamente quando chi lo indossa effettua un tiro nell’area del tee, utilizzando l’accelerometro e il giroscopio del Connected Watch, e inizia a tracciare il tiro, terminando quando rileva il movimento di un secondo tiro. Questo permette che i golfisti non debbano ricordare di tracciare il proprio drive, garantendo che i dati siano rilevati automaticamente. Per il momento questa funzione è limitata al tracciamento del primo colpo su ogni buca.

Il tracciamento automatico del tiro, in più, potenzia le esistenti funzioni dell’orologio, come la funzione Driving Range, fornendo all’applicazione più dati (essendo attivata automaticamente). La funzione Driving Range offre una “heat map” per ogni buca, mostrando dove i colpi sono atterrati nei round precedenti. Nel tempo, questo permette ai golfisti una visione d’insieme delle strategie che funzionano meglio per loro, aiutandoli a scegliere la mazza perfetta e il percorso migliore per ogni buca.

Il rilevamento automatico del tiro consente agli utenti di avere più informazioni sulla performance di ciascuna delle loro mazze, con l’applicazione che registra automaticamente l’accuratezza e la distanza di ogni colpo. Questo significa che i distintivi (e molto apprezzati) suggerimenti dell’applicazione sulle mazze sono più precisi e ricchi di informazioni di prima.

Ultimo ma non per importanza, TAG Heuer sta lanciando un nuovo modo esclusivo di sfoggiare i propri tiri migliori. Utilizzando la tecnologia di mappe 3D, l’app IOS genera un bellissimo video che si può condividere con gli amici.

L’interfaccia della mappa sull’app è stata completamente ridisegnata per permettere agli utenti di vedere una porzione maggiore della mappa (fornendo comunque le stesse informazioni). Ora c’è un’area più grande dello schermo disponibile per visualizzare una mappa aerea in 2D del campo, e più informazioni sono mostrate sullo schermo nello stesso momento, con distanze, informazioni sulle mazze, punteggi, e numeri delle buche visibili in modo chiaro sullo schermo mentre gli utenti giocano.

Quando l’utente muove la corona dell’orologio, le mappe si muovono verso l’alto e verso il basso insieme a lei, permettendo all’utente di vedere il layout di ciascuna buca. Quando l’utente tocca la distanza sullo schermo, può accedere a tutte le informazioni importanti sulla buca come il par, la distanza dall’inizio e la fine dei campi.

Il nuovo orologio è dotato di sorprendenti interfacce esclusive ispirate al golf, con caratteristiche di design che includono il tipico colore verde dell’orologio. La nuova interfaccia Golf offre un semplice e bellissimo design che ricorda le fossette di una pallina da golf (abbinato al caratteristico cinturino, per dare l’impressione che questo “continui” sullo schermo). L’orologio arriva con un ulteriore cinturino nero che è facilmente interscambiabile, permettendo a chi lo indossa di abbinarlo ad outfit eleganti e di usarlo per altri sport.

Il TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition presenta una confezione tutta nuova, con una finitura bianca e morbida al tatto e in più anche 3 palline Titleist e un segna pallina aggiuntivo. Un set di altri 3 segna pallina sono disponibili per l’acquisto e-commerce e nelle boutique. Un QR code metallizzato posizionato nella scatola davanti all’orologio apre una pagina web che aiuta gli utenti a configurare l’orologio e ad associarlo ad uno smartphone per la prima volta.

La sincronizzazione dei dati da e verso il telefono è molto più veloce grazie al Bluetooth 5.0. Lo stesso orologio è stato sottoposto ad un restyling completo, la corona (che è usata per scorrere nella mappa dell’app TAG Heuer inclusa) ha un diametro più grande ed emerge fuori dall’orologio, così che possa essere controllata usando solo i polpastrelli mentre si è sul campo.

Il modello da 45mm ha un design sportivo e una potente lunetta di ceramica che ricorda un tradizionale segnatempo di alta gamma, evidenziata dall’iconico color verde del Golf Edition. L’iconica lunetta con 18 numeri diventa subito un segnapunti durante un round, con i suoi segmenti di diversi colori, che mostrano per ogni buca se si è sopra o sotto il par.

I pulsanti dell’orologio sembrano meccanici al tatto e l’orologio pende verso l’interno così da sembrare più leggero al polso rispetto alle precedenti generazioni di Connected Golf Edition. Il nuovo schermo è perfetto per i golfisti sul campo, con qualità e contrasto senza pari che garantisce che le mappe, i punteggi e le statistiche rimangano visibili anche con forte luce.

L’orologio presenta miglioramenti sotto tutti gli aspetti, con una batteria dalla durata più lunga del 30% rispetto ai Connected precedenti, perfetta per tracciare il gioco per tutta la giornata. Offre una durata di una giornata intera ad ogni ricarica completa, anche dopo 5 ore di uso delle funzioni da golf.

Il TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition è indossato nella campagna “Connected By Golf” da 3 ambassador della Manifattura: Tommy Fleetwood, European Tour Pro e membro del team della Ryder Cup, Alexandra O’Laughlin, giornalista ed esperta di golf, e In Gee Chun, golfista professionista coreana.

