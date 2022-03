Tissot T-Touch Connect Solar: l’orologio alimentato a energia solare

T-Touch Connect Solar è un orologio che continua ad arricchirsi di nuove funzioni, per chi ama vivere al massimo le proprie passioni.

Tissot T-Touch Connect Solar, l’originale orologio svizzero connesso alimentato a energia solare, ritorna con una serie di nuove tecnologie e innovazioni. Le nuove funzioni includono aggiornamenti in tempo reale sui risultati NBA e dei principali eventi ciclistici del mondo, tra cui il Giro d’Italia, il Tour de France e La Vuelta; una tecnologia di navigazione “bring me back” e nuovi activity tracker multipiattaforma. È l’orologio multifunzione pensato per lo sportivo moderno, che ama viaggiare ed esplorare il mondo, con stile.

Il Tissot T-Touch Connect Solar è l’ultimo modello altamente funzionale della gamma di orologi connessi svizzeri. È dotato dell’innovativo sistema operativo a basso consumo SwALPS, che funziona a energia solare e assicura ben sei mesi di autonomia. Il quadrante è composto da una cella solare che continua a caricare l’orologio finché esposta alla luce.

Tissot T-Touch Connect Solar: caratteristiche

Escursionisti, alpinisti, ciclisti, e molti altri sportivi apprezzeranno particolarmente il nuovo strumento di navigazione “Bring me back”. Questo sistema sfrutta il GPS di emergenza per determinare la distanza e la direzione verso il tuo punto di partenza. Questa funzione si evolverà ulteriormente per registrare la traccia permettendo di tornare sui propri passi anche quando il telefono non ha segnale. Il software sarà aggiornato in modo da poter condividere i dati delle proprie attività con altre applicazioni, come Apple Health, Google Fit e Huawei Health.

I modelli T-Touch Connect Solar sono dotati anche di una serie di funzioni utili ogni giorno, come le previsioni meteo, l’altimetro, la bussola e la sveglia, oltre a essere forniti anche di un timer e un outodoor tracker con l’archivio delle tracce salvate. Tramite la app per smartphone Tissot T-Touch Connect Solar, è possibile configurare l’orologio in modo da ricevere messaggi, e-mail, notifiche, aggiornamenti sui social e chiamate. Non mancano alcuni dei capisaldi della qualità Tissot, come il quadrante in vetro zaffiro, la solida ghiera rotante per selezionare le funzioni, una retroilluminazione e fino a 100 metri di impermeabilità.

Gli ultimi modelli T-Touch Connect Solar sono proposti in una gamma di colori che va’ dal blu al verde con cinturino in tessuto fino a una versione in oro rosa con cinturino in pelle ed elegante motivo in rilievo, ognuno con le proprie finiture. Tutti gli orologi sono dotati di lunette in ceramica e casse in titanio ipoallergenico.

Ciò significa che nonostante il diametro di 47 mm e il comodo schermo di grandi dimensioni, sono leggeri e robusti. Sono inoltre dotati di dettagli Super-LumiNova, quindi sono leggibili anche con poca luce, mentre i cinturini e i bracciali di nuova concezione offrono il massimo comfort e stile.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.