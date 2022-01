Zenith Defy Extreme 2022: il primo modello in fibra di carbonio

Il primo orologio in fibra di carbonio, dedicato agli sport motoristici del futuro.

Dopo una lunga esplorazione di terreni impervi e del lato selvaggio e primordiale della natura, Zenith Defy Extreme 2022 reinterpreta in chiave sportiva il primo orologio in fibra di carbonio, dedicato agli sport motoristici del futuro.

Realizzato per affrontare gli elementi e dotato del movimento cronografico automatico più rapido e preciso, il Defy Extreme è l’espressione perfetta dello spirito di innovazione della Manifattura ed esalta le caratteristiche essenziali di robustezza e prestazioni eccezionali della linea Defy.

Introdotto nel 2021 come la versione più audace e resistente del rivoluzionario cronografo automatico ad alta frequenza con precisione di lettura al 1/100 di secondo, il DEFY Extreme ha già dimostrato di poter affrontare anche gli elementi più estremi durante la prima stagione di Extreme E. Questo modello Defy Extreme viene realizzato in fibra di carbonio con uno stile decisamente sportivo ispirato al primo campionato off-road elettrico del mondo, di cui Zenith è partner fondatore e cronometrista ufficiale.

Zenith Defy Extreme 2022: caratteristiche

Visivamente sorprendenti ed estremamente leggeri, la cassa, i pulsanti e la corona sono realizzati in una fibra di carbonio stratificata altamente robusta. La fibra di carbonio, molto usata in ambito automobilistico e nell’aviazione, offre un insieme di proprietà uniche che non possono essere paragonate a quelle di altri metalli. Garantisce anche un’estetica inconfondibile e all’avanguardia. I proteggi pulsanti, che evidenziano la geometria angolare della cassa, e la lunetta dodecagonale sono realizzati in titanio microsabbiato.

All’interno della cassa monolitica, il quadrante aperto multistrato presenta un mix di colori audaci ispirato alle tonalità “X Prix” di Extreme E, adatte ad ogni gara. La scala cronografica con precisione di lettura al 1/100 di secondo presenta indici giallo acceso, mentre i contatori cronografici del quadrante in vetro zaffiro colorato sono in blu acceso, verde e bianco, con lancette abbinate. Il calibro cronografico automatico ad alta frequenza è parzialmente visibile dal quadrante e dal fondello, in grado di effettuare misurazioni con una precisione di lettura al 1/100 di secondo, con due scappamenti che pulsano a 5 Hz (36.000 A/ora) per il cronometraggio e 50 Hz (360.000 A/ora) per il cronografo.

Il Defy Extreme è disponibile con tre cinturini facilmente intercambiabili senza bisogno di particolari strumenti, semplicemente usando l’ingegnoso e intuitivo meccanismo di cambio rapido del cinturino sul fondello. I cinturini disponibili comprendono: un cinturino in caucciù nero con una fibbia déployante in titanio microsabbiato, un cinturino in caucciù rosso testurizzato e un cinturino in Velcro nero con una fibbia in fibra di carbonio.

Zenith non vede l’ora di dare inizio alla seconda incredibile stagione di Extreme E che si preannuncia ancora più spettacolare e che avrà inizio con il Desert X Prix in Arabia Saudita a febbraio 2022; per l’occasione, saranno presentate edizioni speciali di quest’orologio per tutte le prossime gare Extreme E.

