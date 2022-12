Persol Protector Dakar 2023 con il Lucky Explorer Race Team

Persol Protector Dakar 2023: velocità, grinta e passione accompagnano lo spirito inimitabile di chi vive per la corsa, quest’anno Persol torna a Dakar per sostenere la Lucky Explorer Race Team. Due icone internazionali della cultura italiana dei motori, con una visione condivisa: tra il 31 dicembre 2022 e il 15 gennaio 2023, Persol e Lucky Explorer affronteranno una delle corse fuoristrada più temibili del mondo, con lo sguardo sempre puntato verso i terreni meno battuti.

Pilotando le ambizioni del team tra le rocce, la sabbia e l’implacabile vuoto del deserto dell’Arabia Saudita, Ottavio Missoni Jr., la cui passione di una vita è sempre stata quella di esplorare su due ruote i terreni sconosciuti – fa il suo debutto a Dakar nella categoria Rally2 a fianco del veterano delle strade sterrate, già quattro volte a Dakar, Cesare Zacchetti nella categoria Original by Motul.

Guidati dal loro talento, dal loro coraggio e dal loro impegno, i membri della Lucky Explorer Team tracciano il percorso di un autentico desiderio di avventura, con il Persol Protector a incorniciare il loro look, dalla partenza fino all’arrivo. Con un design nato per oltrepassare i limiti, e con uno stile impeccabile – l’emblematica linea tonda in metallo e le caratteristiche protezioni laterali in pelle nera – questo occhiale-simbolo brevettato, che riporta ai pionieri del passato, sarà protagonista in ogni scatto della corsa.

E poi, presente sulle maschere, sulle giacche sia da corsa che sulle moto, ci sarà il logo Persol, che sottolineerà l’energia unica di questa adrenalinica corsa nel deserto, con un nome che definisce l’arte di trasformare un design funzionale in un accessorio che fa strada.

Un simbolo dello spirito avventuriero, i Persol Protector sono la definizione del carisma funzionale. Con le sue impeccabili stanghette

flessibili e le punte personalizzate “Protector” per un fit made-to-measure, la montatura in metallo argentato dalle linee tonde dispone di una fascia centrale e di protezioni rimovibili in morbida pelle, per un tocco artigianale che tiene lontano polvere e sudore.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.