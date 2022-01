Pitti Uomo 2022 Amedeo Testoni: craft your space, la nuova collezione

La nuova collezione maschile per l'autunno inverno 2022 2023 viene presentata a Pitti Uomo 101.

A Pitti Uomo 2022 Amedeo Testoni, noto per l’artigianalità e la tecnica calzaturiera di alto livello, afferma anche in questa collezione la creazione di scarpe espressione di un design senza tempo, volto a soddisfare le esigenze di uomini che desiderano più “leggerezza” nel loro quotidiano.

Pitti Uomo 2022 Amedeo Testoni: la nuova collezione

Materiali preziosi, artigianalità innovativa e continua ricerca stilistica sono gli elementi chiave di ogni collezione Amedeo Testoni. Il tema del prossimo autunno inverno 2022 2023 è una riflessione sul concetto di spazio. In un periodo storico di grande difficoltà, nasce in tutti noi la necessità di un crearsi uno spazio dove poter essere sé stessi e liberi di esprimersi senza etichette.

“Craft your space” ne è lo slogan, un invito a ritrovare valori come la spensieratezza di un tempo e l’importanza delle piccole cose, attraverso un viaggio alla riscoperta della bellezza. La nuova collezione racconta questo viaggio attraverso lo sguardo dell’eredità Amedeo Testoni, che da anni accompagna il brand come la sua profonda cultura artigianale, viaggio unico dal fascino intramontabile e dallo stile contemporaneo.

Dalla calzatura classica da uomo con lavorazione a “sacchetto Bolognese”, impreziosita da una colorazione artigianale fatta a mano nei toni caldi del nero e del bordeaux; alla francesina in pregiato vitello decolorato e tinto a mano e impreziosito dall’iconica lavorazione con “filettone” inserito in tomaia. Il tocco contemporaneo è garantito dal fondo roccia dai volumi over ma dal peso contenuto. Questa lavorazione è espressione dei tratti distintivi di Testoni e della squisita manifattura artigianale bolognese.

Ed infine la sneaker hi-top che richiama i classici modelli basket degli anni ’80, interpretata nella tradizione Testoni in materiali quali vitello nuvolato e camoscio chrome-free, con una lavorazione a “sacchetto Bolognese”, per garantire comfort e leggerezza sin dal primo indosso.

Il brand bolognese con oltre novanta anni di storia, presenta una collezione con pezzi iconici d’archivio rivisti in chiave moderna, che soddisfano l’uomo contemporaneo tra passato, presente e futuro.

