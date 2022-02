50Y Edition è la capsule collection che celebra il 50esimo anniversario del brand.

Porsche Design occhiali 50Y Edition, il brand compie 50 anni e celebra questo importante anniversario attraverso una capsule collection in limited edition composta da due tra i più iconici modelli del brand, il P’8478 e la variante Aviator quadrata P’8928 in un’edizione limitata di 1.972 pezzi, classici rinnovati e pronti per una nuova era.

Il leggendario P’8478, primo occhiale da sole al mondo con un meccanismo di lenti intercambiabili è ormai culto e simbolo della storia di Porsche Design che fonde innovazione tecnica, funzionalità e bellezza. L’ampia gamma di lenti intercambiabili, in una moltitudine di colori, consente la scelta della miglior lente in base al tipo di illuminazione esterna in pochi secondi.

Ad interpretare la filosofia di Porsche Design, ancora una volta Patrick Dempsey, ambassador del brand, che rappresenta perfettamente l’eleganza e l’esclusività di Porsche Design che da sempre realizza con competenza montature che diventano vere icone del design, ispirandosi al mondo automobilistico senza mai dimenticare la funzionalità e leggerezza.

Le montature 50Y Edition, presentate in uno speciale cofanetto premium 50Y e con un esclusivo cinturino per occhiali in vera pelle sono disponibili nei Porsche Design stores in tutto il mondo e online.

