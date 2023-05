Premiata Moe Run: le nuove urban sneaker

Premiata Moe Run: il brand aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia e lancia un nuovo modello che cambia le regole del mondo street e che è destinato a diventare un nuovo must have. La Moe Run è una sneaker dal design innovativo che rappresenta il nuovo punto d’arrivo della ricerca di un brand che sta tracciando la storia delle urban sneaker.

Moe Run è la sneaker perfetta per un utilizzo all day long. Dal comfort assoluto, tecnologie di nuova concezione e una suola super ammortizzante. Fa della leggerezza il suo punto di forza. Le Moe Run sono disponibili in quattro varianti per linea.

Per l’Uomo blu, grigio e azzurro, a cui si aggiungono i più classici total black e total white. Nella Donna, il classico total white si impreziosisce di inserti rosa metallico, mentre gli altri modelli sono caratterizzati da colori accesi e logo in risalto con toni fluo.

Le Moe Run sono frutto della continua ricerca del brand su materiali, design e trend internazionali, con un utilizzo spiccato delle tecniche più innovative. Il pay off “Run to Me” simboleggia l’attitudine sportiva di un modello dalle caratteristiche urban e racchiude i valori espressi dal brand e la sua continua sfida. Uno style che inserisce Premiata nel contesto street internazionale con il suo autorevole e apprezzato tone of voice italiano.

