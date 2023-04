Puma MMQ primavera estate 2023: la nuova collezione contemporanea MMQ (Made with Quality) di Puma è una rivisitazione rinnovata ed elevata dei classici sportswear, propone una nuova linea di capi essenziali per il guardaroba ispirata dai club sports.

Puma MMQ primavera estate 2023: la nuova collezione

Le silhouette sportswear senza tempo sono trasformate con un’estetica minimalista e accenti studiati. Tessuti e costruzioni pregiate sono presenti in ogni capo, insieme a dettagli come le tasche voluminose e le label MMQ intrecciate.

Inoltre, alcuni capi della collezione Puma MMQ primavera estate 2023 sono realizzati in tessuto Cordura altamente robusto e resistente, come i Lightweight Utility Shorts e la Lightweight Rain Jacket. Il cotone pregiato è utilizzato anche per capi essenziali come la Pocket Tee, la Crew e i pantaloni della collezione. Realizzati in tonalità chiave come “Mustard Seed” e “Dusty Tan”, tutti i capi della collezione MMQ primavera estate 2023 sono completati da dettagli eleganti che danno vita a una collezione adatta a tutti i giorni.

La collezione Macht’s Mit Qualitat rappresenta il meglio del design e dei materiali Puma e ha come principio fondamentale l’atemporalità. Il concetto incanala l’estetica minimalista, silhouette contemporanee e dettagli sofisticati in una visione raffinata della qualità.

