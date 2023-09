Royal Enfield abbigliamento 2023: per la prima volta nella sua storia, Royal Enfield svela la sua ultima collezione d’abbigliamento lifestyle e tecnico nel cuore della capitale della moda, Milano. Tra le novità, il prototipo della Streetwind Eco – la prima giacca da moto sostenibile per il mercato indiano realizzata da bottiglie di plastica riciclate.

Royal Enfield si è fatta custode fin dal 1901 di ciò che è autentico e reale per le persone impegnate a esplorare il mondo e scoprire sé stesse, valori che si riflettono anche nelle collezioni abbigliamento per uomo e donna, che includono T-shirt con stampe grafiche, camicie sartoriali, cappellini e accessori nati da anni di esperienza nel mondo del motociclismo e realizzati per tutte le avventure della vita, non solo in sella.

Le collezioni sono caratterizzate da una crescente attenzione alla responsabilità della produzione e alla gestione dei rifiuti. Il 98% dell’attuale gamma di capi in cotone è realizzato da coltivazioni di cotone sostenibili, in collaborazione con la Better Cotton Initiative. Il crescente utilizzo da parte di Royal Enfield di imballaggi ecologici privi di plastica, realizzati con amido di mais, rappresenta attualmente l’82% degli imballaggi di tutta la gamma di abbigliamento.

Concentrandosi su spunti stilistici iconici del passato e del presente di Royal Enfield, ma con uno sguardo proiettato verso il futuro, le collezioni abbigliamento del brand sono caratterizzate da tagli contemporanei adattati alla vestibilità europea e da finiture e materiali di qualità. Il risultato è una linea lifestyle raffinata sapientemente curata per esaltare lo stile dei piloti sia a bordo delle due ruote sia a piedi.

L’evento Wheels&Fashion Night ha visto protagoniste quattro collezioni principali, i cui stili sono stati incarnati da ambasciatori d’eccezione che si sono prestati come volti per i diversi look, fra cui il modello inglese Sam Webb, il conduttore televisivo Stefano Corti, la cantante e speaker radiofonica Alteria, il modello e attore Stefano Sala, e il giornalista di viaggi gastronomici Giovanni Angelucci.

Royal Enfield abbigliamento 2023: le collezioni lifestyle e tecnica

MLG (Made Like A Gun)

Nata per celebrare la ricca eredità di Royal Enfield, la collezione heritage prende spunto all’archivio del marchio dando vita ad capi di abbigliamento autentici e senza tempo. Il nome si collega al passato ingegneristico e militare del marchio e a quello che nel corso degli anni è diventato lo slogan di Royal Enfield. È anche un omaggio alle forze armate e alla resistenza delle iconiche moto del marchio che hanno resistito alla prova del tempo e del terreno.

Abbigliamento tecnico

Disegnata con l’obiettivo di fornire prodotti tecnici ad alte prestazioni che ispirano fiducia e garantiscono sicurezza sulla moto, la collezione incapsula un po’ dello stile iconico di Royal Enfield per permettere ai motociclisti di sentirsi comodi e stilosi allo stesso tempo.

Uban/streetwear

Uno spirito giocoso è il cuore del design dei prodotti Royal Enfield, guidato dall’idea che la motocicletta sia una passione per l’anima. Sebbene il marchio abbia una lunga storia alle spalle, un forte senso di ciò che è attuale e della direzione per il futuro è ciò che guida le scelte stilistiche, ed è alla base di una collezione elegante per uomo e donna, perfetta dal giorno alla notte.

Streetwind Pro

Attualmente disponibile solo in India, questa collezione vede come pièce de résistance un’elegante giacca tecnica realizzata a partire da bottiglie di plastica riciclate che unisce comfort e sostenibilità senza compromettere le prestazioni. Costruita con responsabilità e per fornire la massima protezione, la giacca Streetwind Pro è pensata per la guida in città e rappresenta il primo prototipo della visione futuristica e sostenibile di Royal Enfield per la sua collezione abbigliamento, presto progettata anche per rispondere ai requisiti europei.

credit image by Press Office – photo By Simon Palfrader

