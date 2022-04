Saucony Shadow 5000 Premium: la sneaker icona degli anni ’90

L'atletica incontra l'estetica con un revival del 1989.

Saucony Shadow 5000 Premium: il brand reinterpreta la Shadow 5000. Questo classico moderno torna oggi con una versione aggiornata del suo heritage sportivo scegliendo materiali premium e fresche colorazioni.

Lanciata originariamente nel 1989 come scarpa da running ad alte prestazioni, la silhouette Shadow celebra l’artigianalità e l’innovazione nel running combinate con materiali di primissima qualità.

La Shadow 5000 Premium unisce in modo unico la sneaker culture con la moda. Questa nuova interpretazione ha tutte le carte in regola dell’icona di stile: qualità dei materiali, comodità e una ricca tavolozza di colori. La costruzione della tomaia combina pelle scamosciata, pelle pieno fiore e nylon su una suola in gomma premium che ne eleva ulteriormente lo stile. Due tipi di mesh e un colletto imbottito sul tallone aumentano il comfort e l’attenzione ai dettagli.

Classic style per le due nuove colorazioni tono su tono in beige o blu mentre un brillante tocco di colore a contrasto dona un’autentica atmosfera estiva alla versione con tomaia bianca. Questa è la Shadow 5000 Premium: ispirata al passato e reinterpretata per il futuro.

