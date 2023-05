Lotto Sport Stadio Gold 50 Years: la storica azienda dello sport italiano, fondata nel 1973 nel distretto calzaturiero di Montebelluna, specializzata in calzature e abbigliamento sportivo, celebra nel 2023, 50 anni di attività.

Una storia fatta di campioni, artigianalità e Made in Italy, che per l’occasione trova forma con un’edizione esclusiva di quattro modelli iconici del brand che verranno svelati nel corso dell’anno, a raccontare il rapporto unico tra il marchio della losanga e il mondo sportivo del calcio e del tennis.

Ad aprire il percorso celebrativo per il cinquantesimo anniversario di Lotto sarà la release di Stadio Gold 50 Years, esclusiva calzatura in edizione numerata e limitata, che rende omaggio alla scarpa indossata da alcuni dei più grandi campioni della storia del calcio, tra cui Andrij Ševčenko (Pallone d’Oro 2004), Cafu (2 volte campione del Mondo, 1994 e 2002) e Carlo Ancelotti (vincitore della Champions League, sia da giocatore sia da allenatore).

Un vero e proprio memorabilia da collezione, pensato come tributo allo sport più amato dagli italiani e all’impatto che Lotto ha avuto nel settore, realizzato per l’occasione in 500 pezzi dove la tomaia in pelle, la suola galvanizzata e le grafiche stampate, vivono in una combinazione di colori oro e nero.

Immancabile la losanga lucida che, insieme ad altri dettagli come le bandiere italiane in stoffa cucite sul retro e il logo laserato sulla tomaia, creato ad hoc per l’anniversario, diventano elementi distintivi che raccontano il saper fare italiano.

Stadio Gold sarà presentata in uno speciale packaging celebrativo, che custodisce il prodotto diventando al contempo espositore di un oggetto che troverà spazio nel cuore di collezionisti e tifosi. L’esclusiva Limited Edition sarà disponibile online e fino ad esaurimento, oltre che nei principali store dedicati al calcio.

Nei prossimi mesi Lotto Sport Italia svelerà gli altri tre modelli celebrativi ideati dai designer dello Sportsystem di Montebelluna per celebrare i 50 anni dell’azienda: due versioni di modelli da calcio, compresa una nuova edizione della Zhero Gravity, modello senza lacci brevettato da Lotto nel 2006 e una versione vintage di un modello iconico ispirato al mondo del tennis.

