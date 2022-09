Saucony Triumph 20: la nuova running Prospect Glass

Saucony Triumph 20: indossa, allaccia, corri. La running Triumph 20 permette di farlo con la massima libertà e naturalezza.

Comfort ai vertici grazie all’intersuola arricchita del nuovo blend PWRRUN+ più leggero e performante di sempre. Runs like a dream: la transizione del piede non è mai stata così irresistibilmente fluida.

Saucony presenta la nuova Triumph 20 che torna con importanti aggiornamenti rispetto alla versione precedente: nuovo design, upgraded cushioning e stack implementato di 2 mm per un nuovo offset di 10 mm totali. Il tutto sottraendo ben 15 grammi rispetto alla versione 19. Queste, in sintesi, le caratteristiche principali che rendono Triumph 20 la perfetta compagna di corse estremamente semplici e confortevoli, ideale per allenamenti quotidiani ma anche per percorrere lunghe distanze.

Triumph 20 debutta nella variante Prospect Glass caratterizzata da una tomaia a predominanza bianca sferzata da dettagli blu e fucsia che rimandano al caleidoscopio di colori della suola, vero tratto distintivo di questa colorazione da scoprire ad ogni falcata.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.