Seiko Prospex Speedtimer Solar: la nuova generazione dei cronografi Speedtimer di Seiko accoglie una serie di tre inedite creazioni, caratterizzate da un design che incarna lo spirito della serie originale, e che al contempo offrono la praticità, l’affidabilità e la precisione della tecnologia solare di Seiko.

L’introduzione nel 1969 del Seiko Speedtimer ha rappresentato un punto di riferimento importante nella storia dei cronografi. È stato uno dei primi cronografi automatici al mondo, alimentato dal calibro 6139, la cui precisione nella misurazione del tempo trascorso ha segnato un vero e proprio progresso nella storia dell’orologio da polso automatico.

Seiko Prospex Speedtimer Solar: caratteristiche

Come in tutti i cronografi Speedtimer, ogni dettaglio di questo design riflette la precisione richiesta per misurare il tempo trascorso con la massima accuratezza. La lancetta dei secondi del cronografo ha una silhouette allungata che si estende fino agli indicatori del tachimetro ai bordi del quadrante. La lancetta dei minuti del cronografo posta alle ore sei e la lancetta centrale dei secondi sono entrambe di colore rosso così da distinguersi sul quadrante e garantire la lettura del tempo trascorso a colpo d’occhio. Il datario è posizionato tra gli indici delle ore 4 e 5 in modo che l’ora esatta possa essere sempre visualizzata con facilità.

Tutti e tre i segnatempo sono alimentati dal calibro solare Seiko V192 con cronografo fino a 60 minuti, in unità di quinti di secondo, un sotto-quadrante delle 24 ore e una riserva di carica di sei mesi senza esposizione alla luce.

La combinazione di finiture lisce e satinate sul bracciale e il vetro zaffiro curvo conferisce agli orologi un aspetto classico e al contempo sportivo. Lo spessore e il peso del bracciale garantiscono stabilità e un elevato livello di comfort al polso. I quadranti mostrano una finitura sunray, che assicura il massimo livello di leggibilità, caratteristica fondamentale di ogni orologio Prospex.

Questi tre inediti cronografi a carica solare offrono le elevate performance del Prospex Speedtimer a chi desidera la massima precisione del cronometraggio elettronico e l’affidabilità e la praticità di un orologio alimentato esclusivamente dalla luce del sole.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.