Slam Emirates Team New Zealand: l’abbigliamento tecnico per l’America’s Cup 2024

Slam Emirates Team New Zealand: il team ha ricevuto l’abbigliamento tecnico di ultima generazione, in vista della difesa della 37esima America’s Cup nel 2024.

La gamma di abbigliamento realizzata su misura per il team presenta l’iconico logo di Emirates Team New Zealand ed è pensata espressamente per soddisfare le esigenze delle diverse attività: dal kit hi-tech per l’equipaggio a bordo, a quello per i tecnici che lavorano a terra, fino ai capi per l’utilizzo quotidiano nel tempo libero, mentre una versione replica con le stesse caratteristiche tecniche è pronta ad essere commercializzata in tutto il mondo.

L’abbigliamento, che beneficia tra l’altro della tecnologia seamless di Slam, è il risultato di un approfondito processo di condivisione tra Slam ed Emirates Team New Zealand, focalizzato sui materiali, sul design e sulle performance.

Emirates Team New Zealand ha messo subito alla prova con successo l’abbigliamento ricevuto nel corso gli allenamenti in mare al largo di Barcellona, sede dello svolgimento dell’America’s Cup del prossimo anno, rimanendo entusiasta del kit da regata utilizzato dai velisti a bordo, che risponde alle esigenze del team e rispecchia i valori condivisi da Emirates Team New Zealand e Slam sull’importanza delle performance e l’eccellenza.

La collezione per i sostenitori di Emirates Team New Zealand e per il pubblico sarà disponibile online sul sito e presso l’America’s Cup store a Barcellona.

