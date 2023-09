Prosegue la collaborazione Snoop Dogg x Skechers: la stella dell’hip-hop continua a personalizzare The Comfort Technology Company presentando la sua seconda capsule collection, la Limited-Edition Collector’s Capsule che ha come protagonista il personaggio NFT nonché scimmia alter ego del rapper, Dr Bombay.

Le scarpe di questa mini-capsule unisex da collezione coniugano alla perfezione la visione e lo stile di Snoop Dogg con il mondo Skechers: l’iconica scimmia imbronciata Dr. Bombay, ormai segno distintivo del rapper, appare su una selezione di tre dei modelli più amati del brand californiano.

Questa serie esclusiva di calzature Skechers è l’unica linea di footwear a ritrarre il personaggio di Dr. Bombay – Snoop Dogg, Bored Ape Yacht Club NFT, rendendola un oggetto da collezione molto ambito. Oltre a imprimere il marchio Dr. Bombay sulle sneakers più popolari e richieste di Skechers, Snoop Dogg ha utilizzato la sua esperienza nel mondo del fashion design per assicurarsi che le calzature non solo rimanessero fedeli allo street style, ma incorporassero le migliori tecnologie in ottica di comfort, come le Skechers Hands Free Slip-ins, l’intersuola ammortizzante Hyper Burst o l’ntersuola ammortizzata ad aria con tecnologia visibile Skech-Air.

Dr. Bombay, il dispettoso alter ego digitale di Snoop Dogg, decora la tomaia di queste classiche sneaker Skechers Street Uno, dando vita a un modello da collezione. La tomaia in durabuck liscio è disponibile nelle due versioni bianca e nera e si arricchisce con la grafica di Dr. Bombay, dettaglio Skech-Air e lacci con stampa leopardata.

Snoop Dogg dà libero sfogo all’eclettico stile street che da sempre lo contraddistingue con Hands Free Slip-ins: un coloratissimo ricamo con Dr. Bombay completa la tomaia in tessuto mimetico e dettagli leopardati di queste calzature che mettono la comodità al primo posto, grazie alla pratica calzata con tecnologia Heel Pillow colorata di arancione acceso per l’occasione. L’ammortizzazione ad aria visibile Skech-Air a 180 gradi sulla suola completa il look per camminare con il massimo comfort.

Queste ciabatte sono pensate per chi come Snoop Dogg ama abbinarle alle calze per un look casual e in stile West Coast hip hop. Disponibili con nelle due versioni con stampa leopardata o total black, il modello è dotato di intersuola ammortizzante Hyper Burst, offrendo un’esperienza altamente reattiva e ultraleggera, e di suola Goodyear Performance per una migliore trazione, stabilità e resistenza. Immancabile sulla fascia trasversale la scimmia Dr. Bombay.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.