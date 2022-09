Stylmartin Sunset Evo: il giusto mix tra look, protezione e comfort

Stylmartin Sunset Evo unisce design, competenze tecniche e senso dello stile. La sneaker unisex caratterizzata dal taglio alto sulla caviglia è capace di offrire il giusto mix tra look, protezione e comfort. Complici la tomaia in tessuto traspirante in un bel grigio antracite, arricchita da dettagli in pelle cerata tono su tono, la suola bianco muffato e, ultime non per importanza, le protezioni su malleoli e in zona cambio. Immancabile la certificazione CE.

Presente nella gamma sneaker Stylmartin ormai da diversi anni, Sunset Evo pare davvero non invecchiare mai! Se la moda e le tendenze anche in fatto di calzature tecniche sono in continuo cambiamento, le linee pulite e il look casual dal forte carattere metropolitano di questo modello sembrano aver superato la prova del tempo. Proposta in una gamma taglie unisex, andiamola ad analizzare nel dettaglio.

Stylmartin Sunset Evo: le caratteristiche

Ventilata, leggera e confortevole per tutto il giorno, Sunset Evo propone una tomaia in canvas traspirante, rinforzata nei punti più esposti a usura e in zona cambio con inserti in pelle cerata tono su tono. A favorire ulteriormente il ricircolo d’aria, la fodera interna in air mesh traspirante e il sottopiede microforato e removibile.

L’estetica casual da “normale” sneaker per tutti i giorni e la vestibilità asciutta non compromettono minimamente la sicurezza offerta da questo modello durante l’utilizzo in sella grazie alla presenza di efficaci protezioni interne in PU, posizionate su entrambi i lati in zona malleoli.

Giocano invece a favore della stabilità il taglio alto sulla caviglia e la suola in gomma antiscivolo bicolor, caratterizzata da un effetto muffato sulla parte bianca, che conferisce un aspetto volutamente “usurato”, di tendenza e utilissimo a mascherare eventuali tracce di sporco. Lo stesso effetto “vissuto” è stato attribuito alla variante bianca dei lacci, disponibili anche in giallo fluo, in tinta con l’inserto posteriore ad alta visibilità.

