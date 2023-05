Perfetta per l’arrivo dell’estate: Swatch collezione Neon è la nuova linea ricca di colori e simpatici dettagli che portano luce e vivacità al polso. A ispirare la collezione sono i primissimi e iconici orologi di Swatch come Chrono Grand Prix, Techno Sphere, Chrono White Horses e Skychart.

I quattro freschi modelli Swatch Neon attingono alla nostalgia del futuro catturando il senso di provocatoria libertà degli anni Ottanta e Novanta e innalzandola a un livello completamente nuovo fatto di dimensioni extra large, materiali ecocompatibili e vividi colori neon che trasudano un puro senso di benessere. Se da un lato i fan di vecchia data riconosceranno all’istante il rinvio ai modelli originali, dall’altro questa nuova collezione strizza l’occhio anche alla nuova generazione di esteti della moda che ardono per gli stessi stili vivaci e giocosi.

Swatch collezione Neon: i nuovi orologi must-have!

Swatch Neon To The Max è per chi vuole un quadrante colorato che sia espressione di carattere. Swatch reinventa una delle sue ultimissime icone, Chrono Grand Prix, con un grande aggiornamento luminoso e fluorescente che cattura lo sguardo e mette di buon umore.

La cassa, il cinturino e le fibbie in materiale biologico dello Swatch Neon To The Max sono più massicci rispetto al modello originale e in alcuni mercati selezionati i fan di Swatch potranno optare per la versione SwatchPay!, che facilita i pagamenti grazie alla semplice rotazione del polso e la stessa tecnologia di una carta di pagamento contactless.

Swatch Blinded By Neon porta l’articolo-icona di Swatch Techno Sphere al livello successivo grazie a un tocco d’avventura e un incandescente giallo neon. Il modello originale è senza numeri, con lancette irregolari e un quadrante trasparente cut-out che mette in evidenza l’affascinante meccanismo interno. Swatch Blinded By Neon presenta una ruota del calendario con un riquadro verde alle 7 in punto che indica la data. Il quadrante cut-out è più intricato e rifinito, con effetto luminescente e tutt’attorno cassa, cinturino e fibbie più robusti e in materiale biologico.

Swatch The Purity Of Neon aggiorna il classico Chrono White Horses grazie a un modello più grande e audace, per non parlare della cassa in materiale biologico. Il modello bianco puramente minimalista offre il contrasto perfetto alle esplosioni di blu, giallo e rosa neon.

Swatch Shades Of Neon è caratterizzato da un rosa luminoso, con sprazzi di giallo vibrante e una cassa in materiale biologico. S’ispira all’iconico Skychart di Swatch, dotato di struttura waffle, ruote del calendario cut-out e tutto il resto! Il modo corretto per leggere giorno e ora è focalizzarsi sulla sezione arancione tra l’1 e le 3 in punto.

Swatch estende la sua passione per i colori sgargianti anche alle confezioni della collezione Swatch Neon.

