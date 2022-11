Ten C capsule collection Natale 2022: i capispalla in limited edition

Ten C capsule collection Natale 2022: per la collezione autunno inverno 2022 2023, il brand dell’azienda Veneta FGF Industry, presenta per la prima volta una mini capsule Holiday di capispalla in piuma.

Due i modelli su cui il brand ha deciso di puntare per questa limited edition: l’Hurricane Combo Down Anorak e l’Austral Down Jacket. L’Hurricane Combo Down Anorak, in nylon crinkle, è contraddistinto dagli esclusivi dettagli in tessuto OJJ (Original Japanese Jersey, il tessuto distintivo del brand, realizzato con fibre di nylon e poliestere lavorate a maglia ad alta densità, resistente al vento e idrorepellente), mentre l’Austral Down Jacket è realizzato in nylon tactel e tinto in capo.

La particolarità dei due capospalla è che, attraverso una zip nascosta, si ha la possibilità di staccare le maniche, trasformandosi in caldissimi vest. Una mini capsule che propone modelli in linea alle esigenze che ormai questo clima dai repentini cambiamenti, richiede.

Entrambi i modelli saranno disponibili in verde militare, nero e il classico color gesso, mentre solo per il modello Austral Down Jacket sarà disponibile anche un quarto colore: l’Aubergine.

Questa speciale limited edition Holiday Ten C si potrà acquistare sia tramite l’e-commerce del brand e sia in 30 selezionatissimi store worldwide.

Ten C capsule collection Natale 2022: le immagini

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.