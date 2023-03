Tissot Chemin des Tourelles 2023: il marchio orologiero svizzero fondato 170 anni fa ha appena lanciato la nuova campagna che annuncia l’arrivo della nuova collezione. Una campagna high-level caratterizzata da immagini accattivanti che racchiudono i codici e le dinamiche dello stile e del lusso contemporanei. Ricca di contrasti decisi, è caratterizzata da un ritmo incalzante e assume un approccio sfidante e determinato.

Tissot Chemin des Tourelles 2023: la nuova campagna

Spingendosi oltre, il concetto della campagna racconta la storia della dualità impressa nella nuova collezione Chemin des Tourelles. In ogni dimensione, vi sono due facce di una stessa medaglia: la collezione è bianca e nera, uomo e donna, grande e piccola, lucida e spazzolata, classica e moderna, tangibile seppur magnificamente inafferrabile. Così come la campagna.

E proprio come un orologio meccanico da polso, la cui bellezza spicca sia osservandolo dal quadrante, sia attraverso un fondello in vetro zaffiro, con lancette che compiono un giro completo di 360 gradi, anche le immagini della campagna ruotano, rispecchiando la dualità presente nella struttura e nello spirito dei nuovi modelli. Il risultato è una Campagna di alto livello, ad alta energia, altamente memorabile.

Tissot ha creato il nuovo Chemin des Tourelles in modo da essere versatile e accompagnare tutto il giorno chi lo indossa, pensato non come un accessorio occasionale, ma come un elemento che possa acquisire familiarità, pur distinguendosi dalla massa. Questa dualità intenzionale e multi-angolare è la storia dell’orologio.

Il design della collezione Chemin des Tourelles è quello dell’orologio da polso Tissot classico e intramontabile. Di primo acchito, l’energia e la non-conformità che emergono dalla nuova campagna potrebbero risultare inaspettate, quasi contraddittorie. Tuttavia, con il nuovo design e il nuovo lancio della collezione Chemin des Tourelles, Tissot si rivolge specificamente all’uomo e alla donna di oggi, iper-consapevoli, amanti dell’unione tra l’orologeria svizzera, affidabile e intramontabile, e le libertà sfrenate dello stile e del design contemporanei.

La campagna contiene bagliori di rosso, il colore distintivo di Tissot. Vi sono anche tocchi di blu, a richiamare le campagne dei modelli Chemin des Tourelles precedenti, nonché i quadranti blu della nuova collezione. Il magnifico vetro bombato dei nuovi orologi, di ispirazione vintage, appare in una sequenza, un simbolo della visione del mondo di Tissot.

