La nuova collezione “Velasca x Candiani” è l’espressione perfetta dell’artigianalità e del design italiano, in cui il denim è il protagonista assoluto di una linea elegante e sostenibile.

La collaborazione tra Velasca e Candiani, due eccellenze dell’artigianato italiano, ha dato vita a una collezione denim esclusiva che esalta il design funzionale e la ricchezza della tradizione tessile italiana. Velasca, noto brand milanese di calzature e abbigliamento artigianali, ha sempre puntato sull’autenticità e l’innovazione. La loro decisione di collaborare con Candiani, pionieri nell’industria tessile italiana, nasce dal desiderio comune di creare una linea che rifletta l’impegno verso la sostenibilità e il rispetto delle radici italiane. Candiani, con una storia che parte dal 1938, è noto a livello internazionale per i suoi tessuti premium e per l’impegno nella produzione sostenibile del denim.

La nuova collezione “Velasca x Candiani” presenta pezzi come pantaloni chino, giacche overshirt e field jackets, tutti realizzati con il massimo riguardo per i dettagli e l’impiego di materiali di alta qualità. I capi sono progettati per essere funzionali, durevoli e esteticamente raffinati, rispecchiando l’eccellenza di entrambi i brand. Ogni pezzo della collezione è pensato per trasmettere la passione e il savoir-faire italiano, rendendo omaggio all’eredità culturale condivisa.

Il denim, infatti, incontra la tradizione vintage americana, con le mostrine e i tasconi a toppa. Così rivela il suo carattere ancestrale: osservalo nelle sfumature del colletto e dei polsini; mentre il jeans riprende le linee classiche del pantalone sartoriale. Con il taschino porta orologio e la abbottonatura sostenuta da una prolunga. Così l’espressione vissuta del denim acquisisce note d’eleganza.

Fonte Candiani Denim

Copyright Image: Sinergon LTD