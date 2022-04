Eastpak porta la tendenza urbana dell’athleisure al livello successivo con Powr.

Eastpak Powr: il brand che dal 1952 realizza modelli resistenti e progettati per durare, si fa interprete di un nuovo stile di vita dinamico ed in continua evoluzione. Nasce così la linea Powr, in cui alcune delle icone del brand, contraddistinte da grande funzionalità, si vestono di una nuova eleganza.

Combinazione tra look sportivo, dettagli tecnici e colori brillanti (Black, Gravity, Orange), la nuova linea comprende zaini, borse e bagagli coordinati. Il nylon impermeabile caratteristico di tutti gli articoli è estremamente resistente e al contempo garantisce la massima leggerezza e protezione dagli agenti esterni.

Eastpak Powr: la collezione

Il trio di zaini, compatti ma incredibilmente funzionali, Morler, Diren e Quidel si distinguono per silhouette sportive arricchite da innumerevoli dettagli smart. Uno scomparto principale con due tasche frontali dotate di chiusura a zip per Morler e Diren, con tasca anteriore dotata di zip e cordoncino elastico per Quidel. Tutti e tre i modelli presentano una tasca imbottita per laptop, adatta a dispositivi da 13 pollici, e un porta borraccia laterale.

Springer, la versione più sportiva del classico marsupio Eastpak. Una cinghia regolabile per indossarlo in più soluzioni, uno scomparto principale con cerniera e una tasca posteriore per riporre i propri oggetti indispensabili sintetizzano in modo impeccabile l’adattabilità necessaria ad affrontare la vita quotidiana.

Jet, la leggera borsa a mano pensata per il pendolarismo e i viaggi senza fronzoli. Uno scomparto principale trasportabile a mano grazie al manico superiore o indossabile come uno zaino utilizzando gli spallacci imbottiti ripiegabili.

Elegante e sportivo, Kraig è il borsone Eastpak resistente e leggero per gli spostamenti quotidiani e i viaggi del weekend. La sua grande versatilità è data dallo scomparto principale con tasche dotate di chiusura a zip, dagli spallacci regolabili e rimovibili e dai due manici per il trasporto. Realizzato in modo responsabile, questo modello presenta fettuccia, bordino, applicazione con logo e fodera in tessuto riciclato.

Eastpak Powr: le immagini

