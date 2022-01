Piquadro Corno alle Scale: la nuova linea di zaini e borsoni

Piquadro presenta la linea ad alta performance Corno alle Scale dedicata alle sue montagne.

Piquadro Corno alle Scale: la ricerca continua per lo sviluppo di materiali e soluzioni ad alta performance è da sempre la missione di Piquadro ed oggi questo sforzo si concretizza in una nuova linea di zaini e borsoni ispirati alla montagna di casa, il Corno alle Scale.

Equipaggiata con accessori funzionali a diverse discipline e realizzata in materiali ultra-performanti e con un’attenzione particolare all’ambiente, la linea Corno alle Scale si rivolge agli appassionati di sci alpinismo, sci alpino e snowboard ma anche agli amanti del trekking e del trail con un’ampia gamma di prodotti diversi i cui elevati standard tecnici sono attestati dagli atleti e dagli allenatori della Federazione Italiana Sport Invernali di cui Piquadro è sponsor da quasi dieci anni.

Il materiale principale di cui la nuova linea Piquadro Corno alle Scale è realizzata è la Cordura 305 DEN, un tessuto ad alta performance in termini di durata, leggerezza e resistenza all’abrasione, allo sfregamento e agli strappi. Il trattamento Water Resistance doppio strato ne garantisce inoltre l’impermeabilità.

Come tutti i tessuti Piquadro, anche questa Cordura è un materiale eco-friendly perché riciclata al 40% utilizzando bottiglie di PET. Si inserisce quindi a pieno titolo nella strategia green dell’azienda bolognese basata sulle guidelines del suo bilancio di sostenibilità che impone l’utilizzo di materiali riciclati e il controllo della filiera oltre che l’efficienza energetica, la riduzione di emissioni e dell’uso di risorse naturali, nonché azioni a favore del territorio.

La Corno alle Scale, una linea estremamente tecnica progettata e testata sulle nevi del Corno alle Scale, è la sintesi perfetta di sostenibilità e performance e rappresenta proprio questo desiderio di fruizione della natura senza deturparla.

Piquadro Corno alle Scale: la collezione

Zaino da sci alpinismo e trekking realizzato in Cordura riciclata al 40% altamente performante, impermeabile e ultra-resistente ad abrasione, strappo e strofinio. Lo schienale in grafene è ideale per la traspirazione e il sistema di ganci di cui è dotato permette di fissare gli sci, lo snowboard, i bastoncini, le ciaspole, la piccozza e le corde. La rete estraibile è perfetta per il casco mentre la tasca termica laterale è ideale per la borraccia e quella rivestita di microfibra per gli occhiali o la fotocamera. Lo zaino è anche dotato di sistema per l’idratazione e, all’interno, un’etichetta esplicativa riporta le istruzioni per il primo soccorso. E’ disponibile anche in pelle con trattamento impermeabilizzante.

Zaino da trail realizzato in Cordura riciclata al 40% altamente performante, impermeabile e ultra-resistente ad abrasione, strappo e strofinio. Il sistema di ganci di cui è dotato permette di fissare i bastoncini mentre la rete estraibile è perfetta per il caschetto. Lo zaino è anche dotato di sistema per l’idratazione e di una tasca frontale zippata e nastrata.

Sacca per il trasporto degli sci realizzata in Cordura riciclata al 40% altamente performante, impermeabile e ultra-resistente ad abrasione, strappo e strofinio. E’ pensata per il trasporto di due paia di sci e bastoncini e ha una pratica tasca esterna zippata impermeabile.

Zaino porta-scarponi da sci realizzato in Cordura riciclata al 40% riciclata altamente performante, impermeabile e ultra-resistente ad abrasione, strappo e strofinio. E’ dotato di sistema di ventilazione e di ganci per il carco e la luce a led.

Trolley realizzato in Cordura riciclata al 40% altamente performante, impermeabile e ultra-resistente ad abrasione, strappo e strofinio. E’ dotato di un sistema di ganci che permettono la modularità agganciando lo zaino abbinato.

