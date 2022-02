L’indispensabile per il businessman dall’attitudine dinamica.

Zaini uomo Momodesign, con una particolare attenzione alle forme, l’ultima collezione primavera estate 2022 di Momodesign sfrutta la trasversalità dei modelli per creare la sua linea business, dall’essenza formale e sportiva, pensata per la vita di tutti i giorni, per un pubblico metropolitano in continuo movimento che ricerca un guardaroba in continua trasformazione.

La linea Unico si compone di dieci modelli: tre zaini, una messenger, una tracolla piccola, una tracolla monospalla e quattro pouch. Modelli contemporanei pensati per essere eleganti e sportivi al tempo stesso. Forme e dettagli e colori sono fortemente riconoscibili e riportano al brand.

Zaini uomo Momodesign: la linea Unico

Elegante e funzionale, perfetto per essere utilizzato in ufficio, lo zaino è oggi la reinterpretazione della borsa ventiquattrore. Un accessorio ibrido di stile che permette di vestirsi con stile senza per questo rinunciare all’aspetto pratico. Con un design semplice e minimale, gli zaini Unico in total black, total blu o total grey, sono accessori versatili, da poter utilizzare per il lavoro come per il tempo libero.

Dalla pratica forma a uovo, ovale o rettangolare hanno una superficie essenziale, caratterizzata da una zip frontale e dal logo Momodesign realizzato in metallo. Gli zaini presentano un’apertura centrale con vano porta pc e organizer da lavoro e dispongono del vano porta pc e di una porta USB esterna posta sul lato esterno.

Oltre alle aperture principali sono presenti due tasche laterali frontali e una posta sullo schienale. Gli spallacci sono imbottiti in saffiano o in cordura con nastro logato, rimovibili e regolabili. Gli zaini Uunico sono l’accessorio perfetto da sfruttare tutti i giorni.

