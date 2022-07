La super tenda Moruta Hogar 2P usa la bici come telaio

Moruta Hogar 2P è una super tenda leggerissima per campeggiatori in bicicletta. Risolve due problemi in uno: leggerezza e compattezza, perchè incorpora la bicicletta nel telaio della tenda in modo da non dover lasciarla all’aperto, alla mercé degli agenti atmosferici ma soprattutto dei ladri.

E’ facile immaginare che non dovendo trasportare il classico telaio della tenda, si risparmia ovviamente in peso e dimensioni.

Moruta Hogar 2P non è giapponese come potrebbe sembrare dal nome. E’ progettata in Germania, può essere riposta in una borsa da manubrio quando non viene utilizzata e, secondo quanto riferito, pesa solo 1,6 kg. È realizzata con tre tipi di nylon ripstop: 40D (denari) rivestito in poliuretano per il telo di terra, 20D rivestito in silicone/poliuretano per il telo di volo e 20D traspirante e resistente all’acqua per la tenda interna.

Come si monta Moruta Hogar 2P?

Si inizia stendendo il telo isolante e la tenda interna uniti sul terreno, picchettando l’isolante, quindi posizionando la bicicletta capovolta a un’estremità dell’isolante vicino all’estremità della testa della tenda interna.

Poi si fa passare una striscia di nylon dalla sella della bicicletta, sopra le gomme e giù fino al manubrio. Da questa striscia partono un paio di corde che si fissano a dei picchetti nel terreno, per evitare che la bicicletta si ribalti.

Successivamente, l’estremità della testa della tenda interna, precedentemente piatta, viene tirata su e fissata alla striscia di collegamento, sollevando il tetto della tenda all’altezza della bicicletta.

Dopo che l’estremità inferiore della tenda interna è stata fissata, il telo di copertura viene steso sopra la tenda interna e sopra alla bicicletta e fissato anch’esso. Il risultato finale è una struttura con la tenda interna a un’estremità, un comparto coperto all’altra estremità e la bicicletta tra le due.

Piccola ma efficiente

L’ingresso e l’uscita dalla tenda interna avvengono attraverso un’apertura con cerniera sul lato della tenda e sul telo di copertura. L’area deposito può essere raggiunta dall’esterno attraverso un altro sportello del telo, oppure dall’interno attraverso uno sportello dell’estremità della tenda interna dedicata alla bicicletta.

C’è da dire che ovviamente la tenda può essere montata senza bicicletta, utilizzando i bastoncini da trekking o un set di pali da tenda in alluminio incluso.

La tenda interna che può essere sostenuta con i pali invece che con la bicicletta misura 210 cm di lunghezza per 100 cm di larghezza all’estremità dei piedi mentre l’altezza del tetto è determinata dalle dimensioni della bicicletta.

Si trova su Kickstarter

Se siete interessati, la tenda Moruta Hogar 2P è attualmente oggetto di una campagna Kickstarter. Se la tenda verrà prodotta, potrete ottenerne una con un contributo di 299 euro, ovvero il 25% di sconto sul prezzo di vendita previsto.

