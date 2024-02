Web Eyewear primavera estate 2024: la nuova collezione di occhiali protagonista della campagna “A Glance of Glow”

La campagna “A Glance of Glow” di Web Eyewear per la stagione primavera estate 2024 incarna l’eccellenza del design e l’innovazione del brand, presentando una collezione che si distingue per eleganza, raffinatezza e modernità. Ambientata nel magnifico Parco dei Principi, con vista sul Golfo di Napoli, la campagna è stata fotografata da Stefano Galuzzi e ispirata all’architettura di Gio Ponti. “A Glance of Glow” rappresenta un invito a scoprire l’armonia tra patrimonio culturale e innovazione, offrendo occhiali da sole e da vista che rispecchiano l’identità di un consumatore cosmopolita, attento allo stile e alla sostanza.

Web Eyewear ha svelato svelato la sua nuova campagna pubblicitaria “A Glance of Glow” per la collezione primavera estate 2024. Ideata dal rinomato Creative Bureau BRVTO di Londra, la campagna non solo riflette i valori fondamentali del marchio ma presenta anche i modelli più attesi della stagione: un connubio perfetto tra gusto ricercato e innovazione.

Ambientata nel suggestivo scenario del Golfo di Napoli e del Mar Tirreno, la scelta del Parco dei Principi come luogo per lo shooting fa risaltare l’incontro tra il patrimonio culturale di Marcolin e l’eredità artistica di Gio Ponti, uno dei massimi esponenti dell’architettura italiana. La collezione si caratterizza per l’uso di una palette di colori naturali, un equilibrio nei dettagli e un design distintivo che sposa stile e raffinatezza.

La campagna “A Glance of Glow” è stata immortalata dall’obiettivo di Stefano Galuzzi, il cui talento fotografico ha saputo catturare l’essenza del design e della filosofia di Web eyewear, fondendo armoniosamente l’architettura di Gio Ponti con l’eleganza intrinseca dei nuovi modelli di occhiali. Questa sinergia tra location e fotografia sottolinea l’impegno del brand nel valorizzare la bellezza attraverso l’innovazione e il design.

La nuova collezione di occhiali è pensata per chi non vuole rinunciare a un design elegante e sobrio, in linea con le ultime tendenze ma sempre fedele ai principi di raffinatezza e comfort.

Copyright Image: Sinergon LTD