Bell & Ross BR 05 Green Gold: il verde che evoca la vittoria

Bell & Ross BR 05 Green Gold: l’elegante BR 05 è l’orologio progettato per gli esploratori urbani, che abbandonano la tuta da pilota di caccia per indossare la giacca raffinata dell’uomo elegante. Il nuovo BR 05 Green Gold è il terzo anello nella famiglia “Gold”; con la sua cassa e il suo bracciale realizzati interamente in oro, i differenti modelli in questa collezione sono caratterizzati dal colore distintivo del quadrante.

Bell & Ross BR 05 Green Gold: caratteristiche

Il verde del BR 05 Green Gold evoca la vittoria. È il colore degli alberi – più precisamente – dell’abete e dell’abete rosso e la sfumatura verde assume, sul nuovo quadrante, un tono luminoso e scintillante. La platina metallica verniciata, che funge da base al quadrante, ha un effetto soleil, che cambia colore quando viene inclinata; in base ai riflessi che colpiscono la sua superficie, varia da una sfumatura quasi fluorescente fino al verde bottiglia scuro. La profondità di questo colore unico è ottenuta grazie ai numerosi strati di vernice verde.

La collezione BR 05 è caratterizzata dall’uso di materiali più pregiati infatti ognuno dei modelli è realizzato in oro 18 carati 5N; questo orologio dona l’illusione, a chi lo indossa, di avere un lingotto d’oro al polso, una sensazione decisamente singolare!

I bordi lucidi della cassa ne esaltano i suoi contorni mentre il fondello in vetro zaffiro rivela il cuore pulsante del meccanismo automatico BR-CAL.321, con la massa oscillante anch’essa adornata in oro. Questo metallo, prezioso e radioso, si abbina perfettamente all’elegante quadrante verde luminoso.

Infine, un terzo colore, una sfumatura di bianco sporco, arricchisce il quadrante con tocchi raffinati e discreti; sono quelli della Superluminova C3, un materiale luminescente che assicura una migliore leggibilità al buio e che ricopre le lancette (a eccezione di quelle dei secondi), i numeri e gli indici.

Il bracciale integrato è progettato interamente in oro satinato e solamente le maglie piccole hanno una finitura lucida. Viene inoltre fornito un secondo cinturino, in pelle di alligatore, per la prima volta sul BR 05, in stile classico, che si abbina perfettamente a questo segnatempo chic ed elegante.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.