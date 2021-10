Woolrich autunno inverno 2021: la linea Millerain Pack

La proposta di Woolrich per la stagione autunnale si arricchisce del Millerain Pack.

Woolrich autunno inverno 2021 presenta la linea Millerain Pack. Ispirata allo stile classico del workwear americano, la collezione combina le sue radici outdoor con un’anima urbana, in un perfetto equilibrio tra protezione dagli elementi, stile e confort.

Le Seven Sisters, bianche scogliere di gesso a strapiombo sul Canale della Manica, fanno da cornice alla collezione: il manto d’erba verde, il bagliore dell’acqua e la luminosità delle scogliere ne enfatizzano la palette colori, sprigionando insieme tutta la forza della natura.

Protagonista è il cotone cerato British Millerain, dello storico marchio leader nel settore, che fonde sapientemente le prestazioni tipiche dei tessuti outerwear e l’estrema versatilità del cotone. Compongono l’offerta uomo la Barrier Overshirt, la Mountain Cotton Jacket e il Polar Cotton Parka, resistenti all’acqua e al vento, e disponibili anche nella versione camouflage.

Woolrich autunno inverno 2021: la linea

La Barrier Overshirt, celebrazione dell’autentico design heritage, e imbottita con Vivo Outdoor traspirante, risulta una scelta comoda e versatile sia per la campagna che per la città. Imbottita con fibre PrimaLoft ad alte prestazioni per un calore e un comfort imbattibili, la Mountain Cotton Jacket è garanzia di resistenza e protezione sia in condizioni climatiche estreme che in ambienti urbani.

Il Polar Cotton Parka, dal design originale proveniente dagli archivi Woolrich, è anch’esso imbottito con fibre PrimaLoft, che lo rendono una scelta sicura allo scendere delle temperature.

Il Millerain Pack ha l’ambizione di sostenere una moltitudine di stili di vita dinamici e contemporanei: per chi vive sempre a stretto contatto con la natura, alla ricerca di nuove avventure, ma anche per chi vive in città, sempre alla ricerca di confort e stile in tutto ciò che fa.

