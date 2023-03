Wyler Vetta Dynawind Esercito: si arricchisce la collezione di orologi ispirata ai mitici segnatempo degli anni ’60 con una nuova limited edition di 1659 esemplari dedicata all’Esercito Italiano. La storia della collezione Dynawind, affascinante e straordinaria, da sempre parla di coraggio, di forza, di valori importanti e si lega, sin dai suoi esordi nei primi anni Sessanta, al mondo dei Corpi Speciali diventando – forte della presenza del brand in America – il segnatempo indispensabile per chi cerca affidabilità tecnica come i Guardia Coste.

Wyler Vetta Dynawind Esercito: caratteristiche

Nel 2023, il forte legame di Wyler Vetta con le sue origini e la sua vocazione che coniuga tradizione e innovazione, dà vita a una nuova collaborazione che batte bandiera tricolore. Nasce così la collezione di orologi Dynawind Esercito, una linea composta da due segnatempo dedicati alla Forza Armata, un’edizione limitata di 1659 pezzi che ricorda l’anno di origine dell’Esercito Italiano.

Gli orologi Dynawind Esercito, rigorosamente Swiss Made, sono proposti con cassa in acciaio sabbiato di 42 mm di diametro e sono animati da un movimento solo tempo calibro 2824/SW200 a carica automatica e impermeabile fino a 10 atmosfere. Il fondello a vite dell’orologio reca l’incisione della stella e della scritta “Esercito” in onore della prestigiosa collaborazione, oltre alla numerazione progressiva “n. 1 of 1659” della serie limitata.

I nuovi modelli Dynawind acquistano una personalità unica grazie ai dettagli di design e stile, tra cui la grande corona a cipolla, pensata per facilitarne la presa e la sfera dei secondi, in acciaio sabbiato, con in contrappeso la “stelletta” a 5 punte che, al passaggio a ore 12, compone il logo dell’Esercito Italiano.

Il quadrante verde militare opaco presenta indici “bold” accostati a grandi cifre arabe luminescenti come le lancette delle ore e dei minuti. La data, su fondo bianco, è posta tra le ore 4 e le ore 5. L’orologio monta un vetro minerale K5 fresato con trattamento antiriflesso interno per facilitare la lettura dell’ora.

Per il modello Dynawind Esercito WV0264 il classico cinturino Nato in nylon – che ha radici proprio nel mondo militare – monta una fibbia ad ardiglione in acciaio sabbiato. Il modello Dynawind Esercito WV0263 propone un bracciale in acciaio con finitura sabbiata, fibbia deployante con pulsanti di sicurezza.

