Wyler Vetta Jumbostar Solo Tempo: il nuovo segnatempo

Dall’estro di Fulvio Locci, designer del brand, prende vita la nuova creazione Wyler Vetta Jumbostar Solo Tempo. Il design dell’iconica cassa Jumbostar ospita un’inedita versione solo tempo, un modello in cui le linee sono valorizzate all’insegna della contemporaneità.

Wyler Vetta Jumbostar Solo Tempo: caratteristiche

La cassa d’acciaio di 41 mm di diametro rispetta i codici estetici del Jumbostar del 1968, il segnatempo da cui tutta la collezione trae ispirazione. In questo inedito orologio, lo spazio del quadrante – costruito su due livelli – si fa ampio ed essenziale per ospitare indici corposi con materiale luminescente. Le funzioni ore, minuti e secondi sono scandite da lancette centrali, anch’esse luminescenti per garantire la migliore leggibilità.

La finestrella della data è posta in maniera originale tra le ore 7 e 8. Tutti gli orologi sono dotati di un vetro zaffiro antiriflesso bombato, un dettaglio che strizza l’occhio all’ispirazione vintage del modello. Gli orologi montano un bracciale d’acciaio con maglie a grana di riso con fibbia deployante e sono dotati di un secondo cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione.

La collezione Jumbostar solo tempo 41 mm prosegue il percorso di modernità tracciato dal brand pur celebrando il valore del design di un’epoca che ha identificato uno stile intramontabile. I nuovi orologi Jumbostar solo tempo 41 mm esplorano differenti declinazioni a partire dal modello con cassa e bracciale in acciaio bilux con quadrante sunray silver dotato di un secondo cinturino di pelle nera con

impuntire ecrù e fibbia ad ardiglione. Lo stesso modello è proposto anche con quadrante nero e la dotazione di un secondo cinturino di pelle nera con cuciture ecrù.

Potente e d’impatto, il Jumbostar solo tempo nella versione d’acciaio PVD nero moltiplica il proprio appeal sportivo grazie al quadrante con minuteria in rosso, tono ripreso nel colore delle cuciture del cinturino in pelle nera. La versione dell’orologio in acciaio PVD gun satinato propone un interessante quadrante gun mat, il modello è fornito con un cinturino supplementare di pelle ecrù con impunture nere.

I nuovi orologi, rigorosamente Swiss Made, montano il calibro automatico Landeron 24, sono dotati di un fondello a vite e sono impermeabili fino a 10 Atm.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.