5 zaini da viaggio top per il 2023: da Amazon Basics a Ryaniar, zaini per ogni tipo di avventura

Zaini da viaggio modelli migliori 2023: iniziate la vostra prossima avventura con stile e funzionalità grazie alla nostra classifica dei 5 migliori zaini da viaggio per il 2023. Se sei un viaggiatore appassionato, un pendolare o se sei semplicemente alla ricerca di un accessorio capiente e versatile per le tue attività quotidiane, abbiamo selezionato per te gli zaini più performanti e alla moda.

Dall’essenziale Amazon Basics Carry-On, perfetto per un weekend casual, allo zaino a rotelle Matein, l’ideale per un tour europeo. Dal pratico zaino Ryaniar, ideale per tutti i tuoi viaggi, al versatile Herschel Classic Little America Backpack, reinventato per l’uso quotidiano. E non dimentichiamo il lussuoso Tumi Alpha 3 Brief Pack, un must per i viaggi. Scopri come questi zaini possono migliorare la tua esperienza di viaggio, fornendoti lo spazio, lo stile e la qualità di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi avventura.

5 zaini da viaggio top per il 2023: Amazon Basic

Lo zaino da viaggio con tasca interna a zip per laptop; ultra flessibile e leggero; realizzato in poliestere resistente. Non mancano le cinghie di compressione interne/esterne. Ha una tasca anteriore e una tasca frontale superiore, per un accesso diretto a documenti e contenitori di liquidi; tanto spazio espandibile e clip per il portachiavi. Amazon Basic è lo zaino da viaggio perfetto per un weekend casual.

Amazon Basics – Zaino da viaggio/bagaglio a mano da 50L è disponibile qui.

Matein Zaino Trolley

Tante tasche? Sì. Adatto per i viaggi business? Sì. Comodo e robusto? Sì. Scomparto principale grande? Sì. Pronto per un veloce viaggio di un giorno in Europa? Assolutamente sì.

Il trolley porta è ben realizzato in tessuto poliestere con cerniere metalliche e protezioni angolari impermeabili. La tracolla imbottita è regolabile con robusti ganci metallici, ha una capiente tasca per laptop integrata che può contenere laptop fino a 17 pollici. Lo zaino trolley ha un grande scomparto principale capiente per tenere l’abbigliamento per il viaggio ed un secondo scomparto con cerniera per organizzare libri e documenti.

Matein Zaino Trolley è disponibile qui.

5 zaini da viaggio top per il 2023: lo zaino Ryanair

Lo zaino Ryanair è l’ideale per viaggi di lavoro e per i weekend grazie al suo formato più grande 40x20x25/20L può essere trasportato gratuitamente sugli aerei Ryanair, ma è adatto anche ad altre compagnie aeree come Easyjet. Con il design della cerniera ad estensione laterale, si può espandere di 5 cm, 20 cm di spessore prima dell’estensione e 25 cm di spessore dopo l’estensione. Gli scomparti multipli interni mantengono gli oggetti organizzati. Lo scomparto per computer da 15,6 pollici è a prova di caduta e antiurto per proteggere il computer.

Lo zaino Ryanair è disponibile qui.

Il classico Herschel Little America

Lo zaino signature di Herschel non è, in nessun modo, “piccolo”, possiamo confermarvelo. Inoltre, è in realtà uno zaino da alpinismo reinventato per l’uso quotidiano casual. Un tocco cool per viaggiare!

Lo zaino Herschel è disponibile qui.

Tumi Alpha 3 Brief Pack

Tumi domina il settore dei viaggi d’affari, quindi è la scelta lusso per uno zaino da viaggio dispone infatti di una tasca per laptop e tablet, tasche con cerniera, tasche aperte e molto altro ancora.

Lo zaino Tumi è disponibile qui.

