Secondo nome nel biglietto aereo: perchè va sempre inserito

Attenzione a un aspetto importante quando prenotate un volo: assicuratevi che il vostro nome completo, ovvero nome, secondo nome e cognome, sia corretto nella prenotazione.

Potrebbe sembrare semplice, ma le regole in particolare per i secondi nomi possono essere confuse per alcuni viaggiatori. Dal punto di vista legale, il nome nella prenotazione deve corrispondere al nome sul passaporto, patente di guida o a qualsiasi altro documento d’identità accettato.

Quindi, se il vostro secondo nome è riportato sul documento d’identità che presenterete ai controlli di sicurezza in aeroporto, dovrebbe essere indicato anche nella prenotazione. Nella pratica, molte persone viaggiano senza indicare il secondo nome nella prenotazione, anche se lo hanno nel documento d’identità.

L’agente della compagnia aerea può decidere se farvi passare il controllo di sicurezza e salire sull’aereo. E per evitare spiacevoli inconvenienti in aeroporto, è meglio giocare d’anticipo ed assicurarsi che il nome completo coincida sia nel documento d’identità che nella prenotazione del volo.

Hanno riportato sul biglietto il secondo nome sbagliato?

Potrebbe esserci una differenza tra il nome nella vostra prenotazione e quello stampato sulla vostra carta d’imbarco. Spesso, i nomi e i secondi nomi vengono combinati sulla carta d’imbarco, ma questo non dovrebbe preoccuparvi.

In molte circostanze, a causa delle limitazioni dei sistemi delle compagnie aeree, questi nomi vengono concatenati senza spazi. Stiate tranquilli, è una preassi comune, e il personale di sicurezza e delle compagnie aeree è a conoscenza di questo formato. In alcuni casi, il vostro secondo nome potrebbe addirittura mancare completamente sulla carta d’imbarco.

Finché il nome nella vostra prenotazione, non sulla carta d’imbarco, corrisponde al vostro documento d’identità, dovreste essere a posto. In caso di dubbi, contattate prontamente il servizio clienti della vostra compagnia aerea per evitare eventuali problemi.

Le regole all’estero

Attenzione però, perchè viaggiare all’estero, fuori dalla EU, potrebbe essere diverso. Diverse nazioni e compagnie aeree internazionali hanno i propri requisiti, anche se in generale, la regola d’oro è la stessa: il nome nella prenotazione deve coincidere con il vostro documento d’identità.

Se non coincidono, potreste avere problemi. In caso di problemi, la cosa migliore è parlare con il personale della compagnia aerea, dell’immigrazione o della sicurezza, spiegando tranquillamente la vostra situazione, e sperare in una soluzione positiva.

E se ve ne accorgete dopo?

Se state leggendo questo articolo dopo aver prenotato un volo senza aggiungere il vostro secondo nome, non c’è bisogno di andare nel panico: contattate semplicemente la vostra compagnia aerea il prima possibile.

Anche se la maggior parte delle compagnie aeree proibisce i cambi di nome o addebita una tassa considerevole per essi, aggiungere un secondo nome talvolta potrebbe non essere considerato un vero e proprio cambio di nome. Le politiche variano a seconda della compagnia aerea, ma c’è la possibilità che alla fine dobbiate cancellare e riprenotare il vostro biglietto.

In definitiva, riteniamo che sia meglio verificare tre volte che il nome che inserite nel modulo di prenotazione corrisponda esattamente al vostro documento d’identità prima di cliccare sul pulsante “acquista” per prenotare i vostri voli.

