Acer Predator Extreme, il nuovo monopattino fuoristrada dal mondo gaming

Al Taipei Cycle Show la celebre azienda taiwanese di computer ha presentato il nuovo Acer Predator Extreme, un prodotto a metà tra un monopattino e un piccolo scooter elettrico che nasce appositamente per fare del leggero fuoristrada.

Punta ai giovani e deriva dalla linea di gaming PC del marchio asiatico, e si unisce alla già esistente gamma di monopattini e bici elettriche.

Acer Predator Extreme ha un design sportivo

Acer Predator Extreme è parte della gamma Acer Gadget, la controllata di Acer dedicata proprio alla mobilità e al mondo outdoor. Secondo Acer, è stato progettato per avere “potenza e prestazioni di una moto fuoristrada”.

Ovviamente è lontano da quello che può offrire un motociclo fuoristrada, anche solo per le dimensioni ridotte, ma comunque può essere divertente da usare in piccoli sentieri sterrati. Ha un motore da 700 W e tre modalità di guida con velocità massima rispettivamente di 6, 15 o 25 km/h, la prima per il contesto urbano, l’ultima quella da usare in offroad.

Anche il design è molto personale e robusto, pensato quindi per uscire un po’ dal classico contesto cittadino. Sempre, comunque, nei limiti del possibile. Si presenta con un corpo a struttura tubolare in nero opaco con qualche accenno di verde, pneumatici spessi e ammortizzatori uguali a quelli di uno scooter.

Ha anche una sorta di piccola sella e due robuste pedane per i piedi, pensate per enfatizzare il divertimento in un mezzo che comunque, per rispettare i parametri europei e un po’ di tutto il mondo, non ha prestazioni così estreme.

Le altre novità di Acer Gadget

Oltre all’Acer Predator Extreme, allo stand del marchio taiwanese spicca anche la cyclette eKinekt BD 3, dal design dinamico e pulito.



Una bici elettrica, ma senza ruote ovviamente, che non usa l’elettricità per essere alimentata. Il motore tipico di una e-bike è sostituito da un generatore, cosa che rende proprio chi pedala la fonte di energia del veicolo, che in base all’intensità della pedalata può generare fino a 75 W e alimentare con il proprio sforzo fisico tablet, smartphone o laptop posti sull’apposita mini-scrivania.

Acer Gadget ha pensato la eKinekt come un modo più salutare per studiare, lavorare o anche guardare un film o una serie TV. Non da tutti, perché è difficile rimanere concentrati se metà dello sforzo cerebrale è dedicato alla pedalata, ma sicuramente un’idea interessante.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.