BYD Castrosua eBus: il leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, in collaborazione con Castrosua, specialista nella costruzione di carrozzerie per autobus, hanno lanciato il loro primo eBus personalizzato a zero emissioni nella categoria 12 metri per gli operatori spagnoli.

BYD Castrosua eBus: caratteristiche

La tecnologia avanzata del telaio BYD è il cuore dell’eBus BYD-Castrosua, frutto della vasta esperienza di BYD nell’innovazione sugli autobus elettrici. Il rivoluzionario telaio BYD è stato sviluppato per garantire sicurezza, efficienza e affidabilità. Uno dei vantaggi principali è il controller 6-in-1 che integra l’intero ecosistema dell’autobus per migliorare l’affidabilità e l’efficienza operativa, nonché l’efficienza energetica.

Il sistema di gestione termica della batteria BYD assicura che la batteria rimanga alla temperatura operativa ottimale, adattandosi alle varie condizioni climatiche. Inoltre, la stabilità e la sicurezza della batteria sono garantite dal fatto che gli eBus BYD-Castrosua utilizzano la tecnologia delle batterie al ferro-fosfato sviluppata da BYD, che ha superato i test di sicurezza più rigorosi.

A complemento della tecnologia di base BYD, la carrozzeria Nelec di Castrosua, altamente configurabile, che utilizza la modellazione 3D durante la fase di ideazione, facilita lo sviluppo di tutte le opzioni di personalizzazione e adattamento, oltre a snellire i processi di produzione, riparazione e manutenzione.

Nelec è un veicolo ecologico, costruito con nuovi materiali e con un’illuminazione indiretta a Led che viene utilizzata in tutto il veicolo per creare una ambiente interno luminoso e spazioso che si traduce in comfort per gli utenti. Grande attenzione al design della cabina di guida, spaziosa ed ergonomica, e all’inserimento di altri elementi innovativi come un nuovo sistema di tergicristalli con motori indipendenti su ciascun braccio, un sistema di canalizzazione dell’aria indipendente o sistemi di visione indiretta (telecamere digitali al posto degli specchietti).

In termini di sicurezza, la carrozzeria Nelec è conforme al regolamento 66 sulla resistenza al ribaltamento, non obbligatoria per i veicoli di Classe I, oltre ad altre caratteristiche che superano gli attuali requisiti di legge.

L’eBus BYD-Castrosua da 12 metri può ospitare fino a 92 passeggeri, il che lo rende ideale per i servizi di autobus urbani. Con una capacità della batteria di 422 kWh, offre anche un’autonomia impressionante di oltre 450 km con una singola carica.

Presto altri eBus BYD-Castrosua da 12 metri già completati entreranno a far parte delle flotte elettriche urbane, contribuendo alla transizione verso l’elettrificazione del trasporto pubblico in Spagna.

