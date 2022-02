Si chiama Cannondale Tesoro Neo X la nuova e-bike pensata per la città del marchio statunitense. Si tratta infatti di una bicicletta elettrica a pedalata assistita per muoversi nel traffico metropolitano così come sulle strade bianche nelle gite fuoriporta.

Assistite da un motore Bosch e dotate di forcella ammortizzata con escursione di 100mm, le Tesoro Neo X sono inoltre equipaggiate con portapacchi, parafanghi e luci. La Cannondale Tesoro Neo X è disponibile con tre diversi telai in alluminio a secondo del tipo di utilizzo. In base alla taglia la Tesoro Neo X adotta ruote da 29″ oppure da 27,5″. Queste e-bike da strada e fuori strada sono completamente equipaggiate per il trekking.

Il motore Bosch è supportato da una batteria integrata nel tubo obliquo e facilmente estraibile: da 500 Wh sui modelli Tesoro Neo X 3 e da 750 Wh sui modelli Tesoro Neo X 1.

Cannondale Tesoro Neo X: prezzi

Sono otto i modelli che compongono la gamma Cannondale Tesoro Neo X. A seguire i prezzi:

• Tesoro Neo X Speed: 6.199 €

• Tesoro Neo X 1 Step Thru: 4.999

• Tesoro Neo X 1 Low Step Thru: 4.999

• Tesoro Neo X 1: 4.999 €

• Tesoro Neo X 2 Remixte: 4.399 €

• Tesoro Neo X 2: 4.399 €

• Tesoro Neo X 3 Remixte: 3.599 €

• Tesoro Neo X 3: 3.599 €

