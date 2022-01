Mountain Bike da trail leggere, veloci e precise.

Canyon Neuron CF 2022 è la nuova gamma di mountain bike da trail recentemente presentata dal brand tedesco. Tuttavia si tratta di nuovi modelli di MTB con telaio in carbonio con ruote da 29″ (e da 27,5″ per le taglie XS e S) ed escursione di 140 mm all’anteriore e 130 mm al posteriore.

Per offrire le stesse dinamiche di guida a tutti, la Neuron utilizza infatti un formato ruota specifico in base alle dimensioni del telaio e all’altezza del rider. Ciò consente di ottenere una maneggevolezza e un feeling coerenti in tutte le taglie.

La Neuron CF è una mountain bike veloce ed efficiente con un geometria bilanciata grazie alle quale è possibile affrontare ogni trail, anche i più insidiosi. E’ infatti un MTB piacevole da pedalare che trasmette grande confidenza al biker. Insomma, la bici ideale per divertirsi sui sentieri più impervi, sia in salita sia in discesa.

Canyon Neuron CF 2022: modelli e prezzi

Per il 2022 Canyon offre 4 nuovi modelli in carbonio con componenti aggiornati: Neuron CF 8 disponibile anche da donna (WMN), Neuron CF 9 e la leggera Neuron CF 9 SL.

Neuron CF 8 WMN (Shimano SLX a 12 velocità, FOX 34 Performance): 2.999,00 €

Neuron CF 8 (Shimano SLX a 12 velocità, FOX 34 Performance): 2.999,00 €

Canyon Neuron CF 9 (Shimano Deore XT a 12 velocità, FOX 34 Performance Elite): 3.999,00 €

Neuron CF 9 SL (SRAM GX Eagle AXS 12s, FOX 34 Factory): 4.799,00 €

Neuron CF SLX LTD (Rock Shox Pike Ultimate Flight Attendant, SRAM X01 Eagle AXS): 7.999,00 €

Offerte Bici elettriche su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.