Italmoto Trionfale Flat Track debutta ad Eicma 2023

Italmoto Trionfale Flat Track: innovativa, stilosa, eco-sostenibile, personalizzabile e divertente, sono tanti gli aggettivi che potremmo usare per raccontare questo oggetto di design su due ruote che arriva ad Eicma 2023 nella sua veste definitiva.

Italmoto Trionfale Flat Track: il nuovo concept

Dopo aver realizzato Trionfale, Motocicli Italiani ha deciso di rendere questo oggetto, già molto bello e funzionale, ancora più cattivo: in anteprima ad Eicma verrà esposto il concept Trionfale Flat Track con caratteristiche più estreme rispetto alla versione stradale.

La motorizzazione sarà di ben 1500W, velocità prevista oltre 100 km/h, ruote stradali, sella monoposto e parafango anteriore accorciato. Faro, cavalletto, padane passeggero e parafango posteriore spariscono, mentre la power train sperimentale ed innovativa userà una tecnologia oggetto di brevetto. Infine, verranno utilizzati materiali compositi per la definizione del concept.

Italmoto Trionfale

Doppia anima e stile armonioso, chiaro richiamo al design anni 50. Progettata principalmente per la mobilità urbana in totale libertà per studio o lavoro, Trionfale è pronta ad accompagnare i ciclisti anche nel tempo libero: la batteria da 48V e 14,5 Ah si integra perfettamente nel telaio made in Italy a tralicci a culla in alluminio di chiara derivazione motociclistica, ed è garantita per 800 cicli di ricarica completi, assicurando una velocità di crociera fino a 60 km orari.

La ricarica completa avviene in circa 4/6 ore. La batteria garantisce una percorrenza massima di 80 km, che variano in funzione di fattori quali, ad esempio, la portata (il peso del conducente o del conducente + passeggero), la tipologia di percorso (le salite richiedono uno sforzo maggiore) e le condizioni climatiche.

Equipaggiata con il potente e agile Brushless Bafang, Trionfale è disponibile in tre motorizzazioni: 250W, 500W e 750W pronti a raggiungere una velocità massima di 60 km/h. L’unità motore, abbinata al cambio Shimano a 7 rapporti – facile da utilizzare grazie alla leva posta vicino alla manopola destra – eroga alla trasmissione una coppia fluida al minimo intervento del pedale.

Trionfale è biammortizzata. Forcella e ammortizzatore posteriore sono idraulici e regolabili per garantire ottime prestazioni e massimo divertimento in ogni momento, senza mai perdere di vista la sicurezza su ogni fondo stradale. Anche il forcellone che equipaggia Trionfale è realizzato in Italia. Le ruote FAT da 24” assicurano massima aderenza in tutte condizioni di guida su fondi stradali non uniformi, come ad esempio il pavé o le ruote del tram in città e, perché no, il fuoristrada.

Grazie al computer di bordo, pronto a comunicare le informazioni essenziali di crociera quali velocità e autonomia, ogni viaggio in città o fuoriporta in sella a Trionfale sarà sempre sotto controllo. Disponibile a breve anche una funzionalissima App personalizzata, che si interfaccerà direttamente con il computer, scaricabile su mobile Android e iOS.

Tra le peculiarità stilistiche e funzionali di Trionfale, troviamo il faro anteriore a led in puro stile motociclistico che garantisce la massima visibilità anche di notte, oltre alla sella biposto, anch’essa realizzata in Italia, e alle pedaline posteriori che permettono di accogliere anche un passeggero.

In evidenza anche le numerazioni 25, 50 e 75 che identificano la motorizzazione del veicolo, oltre ai due parafanghi anteriore e posteriore molto utili soprattutto per la protezione dei vestiti in caso di acquazzoni improvvisi e pozzanghere, oppure in caso di utilizzo in off-road.

Trionfale è disponibile in cinque versioni colore, ed è in vendita al prezzo di € 2.699 per la versione 250W, € 2.999 per la versione 500 W e € 3.200 per la versione 750W. La garanzia è di 2 anni.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED