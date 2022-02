Tre differenti modelli con caratteristiche simili ma con motori e autonomia differenti.

Mondraker propone la gamma di e-bike Urban Cross pensate e realizzate per muoversi velocemente in città. Inoltre, le nuove Mondraker Urban Cross, grazie alle loro caratteristiche, offrono la possibilità di esplorare percorsi inediti. Tutti i modelli di cui vi parliamo oggi sono realizzate sulla base di un telaio in alluminio 6061 Xtralite.

Tuttavia si tratta di e-bike dotate di tutti gli accessori bici necessari per muoversi in sicurezza nel traffico urbano: luci anteriori e posteriori, parafanghi anteriori e posteriori ed un portapacchi posteriore per trasportare una borsa oppure uno zaino. Sono quindi tre i modelli che compongono la gamma Mondraker Urban Cross 2022: Prime RX, Prime X e Thundra X.

Mondraker Urban Cross 2022: Prime RX

Mondraker Prime RX 2022 è equipaggiata con il nuovo motore Bosch Performance Line Cruise BS3, accompagnato da una batteria interna da 750 Wh. La E-Bike e inoltre dotata del display Bosch Kiox 300, che permette di conoscere in ogni momento tutti i dati del motore: modalità di assistenza, batteria restante, chilometri percorsi.

Mondraker Urban Cross 2022: Prime X

La Mondraker Prime X 2022 dispone invece del motore di quarta generazione Bosch Performance Line CX Cruise, una batteria interna rimovibile Bosch Powertube 625 Wh e il pratico display Bosch Purion. Inoltre, il Prime X è disponibile in due diversi colori tra cui scegliere.

Mondraker Urban Cross 2022: Thundra X

Infine la Mondraker Thundra X 2022 ha una batteria interna Simplo integrata da 630Wh, che alimenta il motore Shimano STEPS E7000. Inoltre, per una maggiore autonomia, è disponibile un kit batteria esterno opzionale da 360Wh per un totale di 990Wh. Ideale per coloro che vogliono percorrere

un numero di chilometri molto elevato.

Listino Prezzi Mondraker Urban Cross 2022

Concludiamo con il Listino Prezzi della nuova gamma Mondraker Urban Cross 2022:

⪧ Mondraker Prime RX 2022: 4.399,00 €

⪧ Mondraker Prime X 2022: 3.649,00 €

⪧ Mondraker Thundra X 2022: 4.059,00 €

