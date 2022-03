Due monopattini elettrici super-performanti: Active Bike e Active Sport per gestire con potenza e autonomia gli spostamenti in citta.

Monopattini elettrici Argento Active Bike e Sport sono le due novità presentate da Argento E-Mobility, il primo marchio di proprietà di Platum, l’hub italiano di ricerca e sviluppo, ingegneria e distribuzione che lavora per plasmare il futuro della mobilità elettrica.

Argento E- Mobility, è un progetto il cui obiettivo è incoraggiare uno stile di vita più attivo e un nuovo modo di vivere la città, fornendo al pubblico alternative di trasporto smart, green e salutari per la vita di tutti i giorni.

Monopattino elettrico Argento Active Bike



Active Bike e Active Sport sono due monopattini elettrici che esprimono personalità nel movimento e si distinguono per lo spirito sportivo, affermandosi come protagonisti grazie ai motori e alle batterie più potenti.

Active Bike è l’innovativo monopattino firmato Argento, sintesi ideale fra la comodità di utilizzo del monopattino elettrico e la stabilità dell’e-bike. Le grandi ruote (20” anteriore e 16” posteriore) e il doppio freno a disco garantiscono fluidità e comfort di guida, e fanno di Active Bike un mezzo di trasporto alternativo, perfetto per muoversi in città e percorrere comodamente lunghi tragitti giornalieri come gli spostamenti casa-lavoro.

L’autonomia è garantita fino a 35 km. Ancora più sicurezza e controllo del proprio mezzo grazie all’accensione tramite chiave che consente l’utilizzo del mezzo al solo possessore della personal key. Active bike è spinto da un motore brushless da 350 W che richiede una manutenzione minima e che permette un basso livello di usura.

Dati tecnici:

Velocità

livello 1: fino a 6Km/h – livello 2: fino a 20Km/h – livello 3: fino a 25Km/h

Motorebrushless 350W

Batteria 36V 10.4 Ah 375 Wh

Ruote 20” anteriore 16” posteriore a camera d’aria

Freni a disco anteriore e posteriore

Autonomia fino a 35 Km

Peso 17,1 Kg

Tempo di ricarica circa 4 ore

Display LED

Carico massimo 120 Kg

Monopattino elettrico Argento Active Sport



Active Sport è il monopattino elettrico che riscrive gli spostamenti in città. Le elevate performance di autonomia sono garantite dalla capienza potenziata della batteria, che rende possibile percorrere fino a 80 Km con una sola carica. L’autonomia, coniugata con la doppia sospensione anteriore e posteriore, permettono al conducente di raggiungere e affrontare percorsi più lunghi attenuando gli ostacoli stradali.

Le luci led posizionate nella parte laterale della pedana si attivano automaticamente al semplice cambio di direzione del conducente segnalando la svolta verso destra o sinistra e conferendo, così, massima visibilità anche in notturna. Active Sport ha un motore brushless da 500 W che garantisce elevate performance.

Dati tecnici

Velocità

livello 1: fino a 6 Km/h – livello 2: fino a 20 Km/h – livello 3: fino a 25 Km/h

Motorebrushless 500 W

Batteria54V 12,5Ah 675 Wh

Ruote10″ tubeless

Freni elettronico anteriore e a disco posteriore

Autonomiafino a 80 Km

Peso 24Kg

Tempo di ricarica circa 7 ore

Display LED integrato

Carico massimo 140 Kg

Active Bike e Active Sport sono già disponibili nei grandi negozi di elettronica di consumo e nei principali store online. Active Bike è venduto al prezzo consigliato di 699 Euro, mentre Active Sport avrà il prezzo consigliato di 999 Euro.

