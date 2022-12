Monopattini elettrici Segway-Ninebot: i modelli D18E, D28E e D38E

Monopattini elettrici Segway-Ninebot: il marchio presenta la Serie D, perfetta per i vari spostamenti quotidiani, la gamma si compone

dei modelli D18E, D28E e D38E, ognuno rispondente alle diverse esigenze degli utenti. Gli ultimi KickScooter di casa Segway-Ninebot sono caratterizzati da un design rinnovato nel colore e nella tecnologia, e permettendo di muoversi in città in maniera sempre più agile e intelligente.

Monopattini elettrici Segway-Ninebot: caratteristiche

Peculiarità fondamentale dell’intera linea di monopattini elettrici è la maggiore stabilità del mezzo con conseguente aumento della sicurezza a bordo grazie all’utilizzo di pneumatici con camera d’aria da 10” e trattamento antiscivolo che conferiscono una maggiore aderenza ad ogni tipo di pavimentazione e un’esperienza di guida più confortevole. Come ulteriore garanzia di sicurezza, il doppio sistema frenante è composto da un freno elettronico nella ruota anteriore e un freno a tamburo nella ruota posteriore.

I modelli D18E, D28E e D38E si distinguono tra loro per la differente autonomia, che va dai 18 km (per il modello D18E) ai 38 km (per il modello D38E), e per il tempo necessario per la ricarica, che va dalle 3 alle 6 ore, consentendo di percorrere salite con un livello di pendenza

fino al 20%.

Tutti i modelli presentano tre modalità di guida differenti: standard, sport e a risparmio energetico e sono dotati di un regolatore di velocità configurabile come stabilito dalle normative stradali vigenti. La modalità di guida scelta è facilmente selezionabile con un doppio click sul display Led a colori, in modo da modificarla in tempo reale in base alla necessità del percorso.

Le informazioni più importanti, come il controllo della velocità, livello della batteria e modalità di guida sono accessibili attraverso l’innovativo schermo. Inoltre, la dotazione delle luci a Led frontali e posteriori, parallelamente alla presenza di catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-Mark, permette un’ottima visibilità dei veicoli anche in notturna o in condizioni di scarsa luminosità. Come da normativa nazionale, tutti i monopattini Segway dispongono degli indicatori di direzione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.