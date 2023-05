Lynk & Co 03++, la cattivissima che non arriva in Europa

Sembra sempre più evidente che l’eredità storica di Volvo, almeno per quanto riguarda le prestazioni endotermiche, l’abbia raccolta proprio il marchio di Alain Visser, che ha presentato al Miit cinese la Lynk & Co 03++, versione ad alte prestazioni della sua berlina in grado di raggiungere 349 CV sfruttando un motore completamente a benzina.

Si tratta della versione più potente nella gamma stradale, non considerando quindi la Lynk & Co 03 TCR usata nelle competizioni. Arriverà nei prossimi mesi in esclusiva per il mercato cinese dove, a differenza dell’Europa dove è presente solo con la 01, il marchio gestito da Volvo e Geely ha una ricca gamma di modelli, nessuno dei quali elettrico.

Lynk & Co 03++ potrebbe farvi gola

Per distinguerla dalla gamma, al nome è stato aggiunto “++”, che indica la presenza di un 2 litri biturbo da 349 CV. Anche l’estetica è particolarmente appagante, ed evidenzia tutte le sue caratteristiche di berlina pepata.

Il design è quello del restyling della 03: all’anteriore il paraurti è più imponente e basso, con una grande griglia che include anche i fari principali e occupa fondamentalmente tutto l’anteriore, lasciando le diurne a LED intorno al cofano. La fiancata è invece leggermente più morbida, ma ci sono dettagli interessanti come le calotte dei retrovisori appuntite, i grandi cerchi neri che mostrano fieri la pinza dei freni gialla.

Dietro, il grande Spoiler che fa molto Need for Speed e la nuova configurazione dei fari, con un paraurti altrettanto imponente e basso dove spiccano i ben quattro tubi di scarico. Lynk & Co 03++ nasce per omaggiare i successi di Cyan Racing nel motorsport, dove proprio la 03 ha conquistato due volte il primo posto nel WTCR.

Cuore svedese

Lynk & Co, lo sappiamo, ha una doppia identità. E questa 03++ guarda un po’ più alla Svezia, dove non solo è stata disegnata ma ne eredita anche il propulsore. Il motore 2 litri è un quattro cilindri di Aurobay (Powertrain Engineering Sweden AB), che appunto ha 349 CV di potenza e trazione integrale, per una velocità massima di 250 km/h, come la 03+.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.